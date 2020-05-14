Из Киева в Баку чартерным рейсом доставлены 197 граждан Азербайджана

Национальный авиаперевозчик Азербайджана 14 мая выполнил чартерный рейс из Киева в Баку. Этим рейсом в Азербайджан были доставлены 197 наших граждан.



Как передает Day.Az, все прибывшие пассажиры в обязательном порядке помещены на карантин.



Отметим, что AZAL выполняет чартерные рейсы по доставке соотечественников на родину в соответствии с планом, определенным Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджана.