https://news.day.az/society/1235072.html Из Киева в Баку чартерным рейсом доставлены 197 граждан Азербайджана - ФОТО
Национальный авиаперевозчик Азербайджана 14 мая выполнил чартерный рейс из Киева в Баку. Этим рейсом в Азербайджан были доставлены 197 наших граждан.
Из Киева в Баку чартерным рейсом доставлены 197 граждан Азербайджана - ФОТО
Национальный авиаперевозчик Азербайджана 14 мая выполнил чартерный рейс из Киева в Баку. Этим рейсом в Азербайджан были доставлены 197 наших граждан.
Как передает Day.Az, все прибывшие пассажиры в обязательном порядке помещены на карантин.
Отметим, что AZAL выполняет чартерные рейсы по доставке соотечественников на родину в соответствии с планом, определенным Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджана.
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