Обнародованы некоторые детали в связи с переводами учащихся.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал ведущий советник сектора Обеспечения качества программ развития образования Министерства образования Анар Мирзазаде.

По его словам, самое серьезное противоречие в письме-инструкции в связи с переводами учащихся связано со случаем, когда учащийся хочет поменять школу и в то же время недоволен своими оценками по итогам года: "Учащиеся IX-XI классов не могут поменять школу. Есть особое правило, заключающееся в том, что учащиеся V-VIII и X классов, несогласные со своими оценками по итогам года, в первую очередь, должны обратиться в свою школу и принять участие в повторном оценивании. После того, как 20 и 29 августа их знания будут оценены и им выставят оценки по итогам года, они смогут воспользоваться правом переводов учащихся".