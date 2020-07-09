В Азербайджане врач, спасший сотни людей от коронавируса, заразился сам

Заведующий отделением реанимации Клиники учебной хирургии Азербайджанского медицинского университета Джавид Пашаев заразился коронавирусом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, информацию об этом распространили близкие врача.

По их словам, врач сейчас находится в палате своего же отделения реанимации в тяжелом состоянии, его легкие серьезно повреждены.

Отметим, что Джавид Пашаев - один из тех врачей, которые начали лечить больных коронавирусом в Азербайджане с самого начала пандемии.