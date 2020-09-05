Нас ждут новые смягчения карантина

Создание современной инфраструктуры здравоохранения в Азербайджане, в том числе открытие новых медицинских учреждений позволило нашей стране успешно вести борьбу с COVID-19.

Об этом Day.Az сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Муса Гасымлы.

"Открытие "Ени клиника", рассчитанной на 600 коек, а также строительство 11 больниц модульного типа на 4 100 коек играют очень важную роль в борьбе с коронавирусом. Перед правительством поставлена задача довести количество современных лабораторий до 45. Все эти меры позволили держать под контролем ситуацию и не дать болезни возможности для стремительного распространения по всей стране", - считает он.

По мнению нашего собеседника, азербайджанские врачи, находящиеся сегодня на переднем фронте борьбы с коронавирусом, стали героями нынешнего времени. В то же время, добавил он, прибывшие в Азербайджан врачи из Турции, России, Китая, Италии и Кубы также внесли весомый вклад, обмениваясь опытом с местными специалистами.

В целом, продолжил парламентарий, карантинный режим и соответствующие правила, применяемые в Азербайджане, приносят свои плоды.

"За последние полгода в зависимости от эпидемиологической ситуации карантинный режим как ужесточался, так и вводились смягчительные меры. Начиная с середины июля удалось добиться положительной динамики сокращения числа инфицированных граждан. Если положительная динамика сохранится и количество заразившихся не будет увеличиваться, то снятие ограничительных мер будет продолжаться", - сообщил Гасымлы.

Депутат также отметил, что в тех странах, где ограничительные меры были сняты преждевременно, количество суточных инфицирований резко возросло и карантинные меры пришлось еще более ужесточать.

"Азербайджан тоже мог бы следовать примеру других стран и снять полностью все ограничения. Но для азербайджанского государства на первом месте стоит охрана здоровья своих граждан, поэтому снятия ограничений происходят поэтапно. Если наши граждане и дальше будут вести себя ответственно, можно будет вернуться к обычной жизни в короткий срок", - заключил Муса Гасымлы.

Абдул Керимханов