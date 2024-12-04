Макрон пытается успокоить французов

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что экономика страны позволит пережить вотум недоверия правительству и пересмотр проекта бюджета на 2025 год, и призывает не пугать население финансовым кризисом.

"Мы не должны пугать людей такими вещами, у нас сильная экономика, <...> стабильные институты власти и стабильная конституция", - заявил президент французским журналистам во время визита в Саудовскую Аравию, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее кабинет министров Мишеля Барнье воспользовался статьей 49.3 Конституции Франции и принял социальную часть госбюджета без голосования в парламенте. В ответ на это решение правительства "Новый народный фронт" и "Национальное объединение" внесли свои проекты резолюций о вотуме недоверия кабинету.

"Национальное объединение" вместе с союзниками имеет 124 мандата в Национальном собрании, "Новый народный фронт" контролирует 215 кресел. Сторонниками правительства являются 211 парламентариев. Для объявления вотума недоверия правительству необходимы голоса 289 из 577 депутатов. Ожидается, что дебаты по данным резолюциям начнутся 4 декабря во второй половине дня.

Если большинство депутатов проголосует против доверия правительству, оно должно будет подать в отставку, а принятые им положения, касающиеся бюджета на 2025 год, будут отклонены. Вместе с тем, как отмечают эксперты, до назначения нового правительства уходящее в отставку может вынести на голосование законопроект о принятии на 2025 год бюджета, аналогичного бюджету 2024 года, который будет действовать до принятия нового документа. Кроме того, согласно конституции, в случае полной блокировки и отсутствия консенсуса президент может принимать решения по бюджету в обход голосования в парламенте.