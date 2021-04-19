Космическая эра Азербайджана

На минувшей неделе мир отметил особую дату в своей истории - 60-летие первого полета человека в космос. От даты 12 апреля 1961 года, когда Юрий Гагарин первым оторвался от Земли, ведет исчисление космическая эра. Сбылась вековая мечта человека - приблизиться к звездам...

Уже несколько лет Азербайджан является полноправным членом космического клуба и продолжает наращивать свою деятельность в этом направлении. Наша страна не строит нереальных планов, не собирается покорять Марс или колонизировать Луну, космическая программа Азербайджана развивается планомерно, постепенно, без стремления конкурировать с кем бы то ни было, и направлена на национальные интересы.

Сегодня Азербайджан уже считается признанным членом космического клуба. Не случайно 25 октября 2019 года по итогам голосования на генеральной ассамблее Международной астрономической федерации в Вашингтоне было принято решение о проведении в 2022 году в Баку Международного астронавтического конгресса. Такие конгрессы проводятся ежегодно, начиная с 1950 года, и служат платформой, объединяющей более чем шесть тысяч представителей космического сообщества, включая руководителей ведущих космических агентств, научных центров и международных организаций.

Президент Ильхам Алиев назвал это решение нашей очередной большой победой, проявлением политического авторитета страны и результатом доверия к Азербайджану.

Конечно, пандемия уже второй год вносит свои коррективы в планы и проекты по всему миру. Но время еще есть, и если человечеству удастся справиться с этой напастью, откроются границы и жизнь на планете войдет в свое русло, то в связи с проведением конгресса в Баку ожидают прибытие 6-7 тысяч зарубежных гостей, в том числе руководителей и представителей структур, определяющих технологическую повестку дня мира. Впервые Международный астронавтический конгресс прошел в Баку в 1973 году. Это было в первый и последний раз, когда это авторитетное мероприятие проводилось на территории СССР. Решение о проведении в Баку снова, 50 лет спустя международного космического форума - очень символичный факт, говорящий о многом.

Конгресс, проведенный в 1973 году под девизом "Космические исследования: влияние на науку и технику", заложил основу космонавтики в Азербайджане. Уже в 1974 году в столице был основан научный центр "Каспий", специализирующийся на исследовании природных ресурсов с помощью космических технологий. А в декабре того же года при Национальной Академии Наук Азербайджана свою деятельность в сфере космических исследований начало Бюро по конструкции космических устройств. В последующие годы около 3000 азербайджанских ученых и инженеров внесли свой ценный вклад в конструирование оборудования, служившего советской космической программе. В частности, их труд есть в создании орбитальных комплексов Салют 7 и Союз Т-11.

Так что неправильно думать, что Азербайджан сделал шаг в космическую эру только с запуском своих спутников. Нам есть, что сказать и что вспомнить о происходившем в течение прошедших 60 лет. Имена наших соотечественников вписаны золотыми буквами в историю освоения космического пространства практически с самого начала.

Сегодня нельзя не вспомнить о легендарном генерале Кериме Керимове. Большинство узнали о нем сравнительно недавно. А ведь с 1965 года он являлся чуть ли не первым лицом в космической программе СССР.

В 1965 году ЦК КПСС и Совет Министров СССР назначили Керима Керимова председателем Государственной комиссии по пилотируемым полетам космических кораблей. По словам Белоглазовой, в обязанности Керимова входило рассмотрение и утверждение по предъявлении технического руководителя, то есть Сергея Королева, программы полетов ракетно-космических комплексов, а также научных и прикладных исследований в космосе с целью обеспечения интересов науки и народного хозяйства.

В 1966 году, после смерти Королева, Керимов стал ведущим ученым советской космической программы и был в ответе за запуск первых космических станций двадцать лет - с 1971 по 1991 годы. Он лично провожал в космос все экипажи и лично принимал их рапорты по возвращении. Под его непосредственным руководством были запущены "Космос-186" и "Космос-188", серии "Союз" и "Мир". Он был первым лицом советской космической программы, но имя его никогда не произносилось. Оставаясь особо засекреченным для простых советских людей, он, между тем, все годы работы отмечался советским руководством многочисленными наградами и государственными премиями. Только после выхода в отставку, его имя начало появляться в СМИ. Несмотря на возраст, опыт и знания Керимова были необходимы российской космической науке, и он продолжал оставаться консультантом в Центре управления полетами. Именно Керимову советская космическая программа обязана своим первенством в мире.

В 1967 году за первую стыковку на орбите "Космос-186" и "Космос-188" Керимов был удостоен звания генерал-лейтенанта. В 1975 году он курировал подготовку совместного советско-американского полета "Союз-Аполлон", в котором участвовал Алексей Леонов. Легендарный космонавт говорил об азербайджанском генерале так: Керим Керимов был на своем месте. Все, что происходило на космодроме, было завязано на Государственной комиссии, которую возглавлял Керимов. По словам Леонова, это был человек глубокой памяти, при больших знаниях, глубоко образованный, знающий в совершенстве технику. "Чтобы вести всю эту работу, надо во всем этом разбираться. Надо знать абсолютно все и безошибочно. И Керим Керимов был на своем месте", - вспоминал космонавт.

В 1979 году за успешное осуществление полетов на пилотируемые орбитальные станции Керимову была присуждена Государственная премия, а в 1987 году за создание многомодульной орбитальной станции "Мир" и обеспечение полетов на эту станцию ему было присвоено звание Героя Труда.

Генерал Керимов - легендарная личность, его называют одним из отцов-основателей советской космической программы. Сегодняшняя российская космическая программа является наследницей советской, и потому можно смело говорить о вкладе генерала-азербайджанца в развитие освоения космического пространства Россией.

А вот как вспоминал Керимова первый азербайджанец в космосе, Герой Советского Союза, летчик-космонавт Муса Манаров, которому, кстати, недавно исполнилось 70 лет.

Керим Керимов был очень приятным, интеллигентным человеком. Во время полетов общения между нами как такового не было - все-таки разные ранги, а фамильярность в этой сфере не приветствуется. Перед полетом и после приземления мы докладывали ему о проделанной работе. Потом уже на неформальных встречах удалось поближе познакомиться с этим человеком. Он был в прямом смысле слова профессионал своего дела и большой патриот космонавтики. Много вспоминал о Баку", - рассказывал Манаров.

Кстати, сам Муса Манаров является в своем роде рекордсменом. В 1987-88 годах он в составе экипажа корабля "Союз ТМ-4" установил мировой рекорд продолжительности космического полета, составивший 365 дней и 23 часа. Всего выполнил два космических полета - вместе с "Союз ТМ-­11" и орбитальным комплексом "Мир" общей продолжительностью: 541 сутки 20 минут, совершил семь выходов в открытый космос общей продолжительностью 34 часа 23 минуты, что является выдающимися результатами.

Собственно космическая эра независимого Азербайджана началась в 2013 году, когда был запущен первый азербайджанский телекоммуникационный спутник "Azerspace-1". В 2014 году был выведен на орбиту "Azersky", а в 2018-м - "Azerspace-2". Имея собственные спутники, наша страна стала полноправным членом мирового космического клуба, выйдя на совершенно новый уровень - практического применения космических технологий. Спутниковые проекты Азербайджана, наряду с удовлетворением спроса внутри страны, также служат коммерческой цели, то есть приносят стране реальный финансовый доход.

Когда в Баку начали подумывать о выходе на рынок спутниковых услуг, были проведены обширные бизнес- и маркетинговые исследования рынка. В результате наряду с Кавказом, Европой и Ближним Востоком в зону покрытия азербайджанских спутников также были включены развивающиеся азиатские и африканские регионы, которые представляют особую значимость в сфере экспорта спутниковых услуг. На сегодня ОАО "Азеркосмос" транслирует более 200 радио- и телевизионных каналов на одну треть земного шара, обеспечивая надежную передачу данных и получение высококачественных спутниковых изображений в любой точке Земли.

Спутники нужны и важны не только для трансляции телепередач, конечно же. Спутниковая программа позволяет обеспечивать информационную безопасность страны, служит целям обороны и безопасности. Достаточно сказать, что с помощью оптического спутника "Azersky" азербайджанская сторона вела качественные наблюдения за ситуацией на оккупированных Арменией территориях. Благодаря спутникам были получены снимки, доказывающие нелегальную деятельность тогдашних оккупантов на азербайджанских землях, включая преднамеренные поджоги, разграбление полезных ископаемых, уничтожение инфраструктуры и памятников, незаконное заселение, нелегитимная экономическая деятельность и так далее. Например, данные со спутника "Аzersky" показали, что из 1700 гектаров заказника в Зангилане оккупантами было уничтожено 1565 гектаров.

Созданные космической программой возможности помогли и в ходе 44-дневной войны. Поэтому можно с полным правом сказать, что космическая программа страны стоит на страже обороны и безопасности Азербайджана и служит интересам азербайджанского народа. Не случайно наличие у Азербайджана спутников всегда очень беспокоило Армению, где их неизменно называли "спутниками-шпионами".

Сегодня, в условиях мира и завершения конфликта, национальная спутниковая программа еще более сосредоточена на развитии экономики страны. Спутники играют исключительную роль, в частности в восстановлении освобожденных от оккупации территорий. Так, на основе спутниковых изображений посадок многолетних растений составлены карты фактических пахотных земель на освобожденных территориях. В настоящее время на этих землях начались первичные работы с целью проведения посевов, в том числе мер по агротехническому уходу за посадками многолетних растений.

С целью развития космической промышленности продолжается реализация таких проектов, как CanSat Azerbaijan, Rocketry Azerbaijan, NewSpace Business Accelerator Program, NASA Space Apps Hackathon и др.

Подводя итог, хочется еще раз подчеркнуть - космическая программа Азербайджана не преследует никаких фантастических целей. Хотя рассчитана она на покорение неба, реализуется она с мыслью о земле, стране, ее заботах и нуждах. Взлет, как известно, всегда начинается с земли. И чем прочнее будут основы, тем надежнее старт.

Космическая эра Азербайджана только набирает обороты.

Лейла Таривердиева