Названо число сотрудников медучреждений, привлеченных к исследованию в связи с вакциной от COVID-19

1 500 сотрудников медицинских учреждений Баку привлечены к исследованию в связи с вакциной от коронавирусной инфекции. Исследование проводится среди сотрудников семи медицинских учреждений - объединенных больниц №№ 7, 15, 18, 23, 24, 26 и 29 города Баку.

Об этом сказал директор Центра общественного здравоохранения и реформ Гахраман Хагвердиев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, к исследованию были привлечены медицинские и немедицинские работники, которые трудятся в учреждениях здравоохранения столицы. Исследование проводится среди сотрудников семи медицинских учреждений - объединенных больниц №№ 7, 15, 18, 23, 24, 26 и 29 города Баку.

"К исследованию были привлечены медицинские и немедицинские работники, которые трудятся в учреждениях здравоохранения столицы. Исследование проводится среди сотрудников семи медицинских учреждений - объединенных больниц №№ 7, 15, 18, 23, 24, 26 и 29 города Баку. В исследовании принимают участие 1 500 медицинских работников учреждений здравоохранения, вакцинированных против COVID-19 и подписавших форму согласия. Исследование будет проводиться в течение 12 месяцев. Участники исследования трижды в год (в начале проекта, через полгода и год спустя) будут проходить тестирование на наличие антител к коронавирусу. Мы уже собрали образцы крови для первого этапа и скоро получим первые результаты анализа", - сказал Хагвердиев.