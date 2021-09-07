В Азербайджане выявлено еще 2447 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане выявлено еще 2 447 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 3 428 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

41 пациент с коронавирусом скончался.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 447 725 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 389 977 человек вылечились, 5 920 скончались, число активных больных - 51 828.



За последние сутки проведено 15 530 тестов, за прошедшее время - 4 578 600 тестов на коронавирус.