https://news.day.az/society/1377360.html В Азербайджане выявлено еще 2447 случаев заражения коронавирусом - ФОТО
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 447 725 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 389 977 человек вылечились, 5 920 скончались, число активных больных - 51 828.
В Азербайджане выявлено еще 2447 случаев заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 2 447 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 3 428 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
41 пациент с коронавирусом скончался.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 447 725 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 389 977 человек вылечились, 5 920 скончались, число активных больных - 51 828.
За последние сутки проведено 15 530 тестов, за прошедшее время - 4 578 600 тестов на коронавирус.
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