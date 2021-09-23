https://news.day.az/society/1383286.html В Баку поезд сбил насмерть велосипедиста
В Баку поезд сбил насмерть велосипедиста
В Гарадагcком районе Баку поезд сбил велосипедиста.
Как передает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, об этом говорится в сообщении МВД АР.
22 сентября примерно в 20:00 на охраняемом переходе на территории поселка Сангачал Гарадагского района электровоз сбил движущегося на велосипеде жителя Джалилабадского района Гусейна Гулузаде.
От полученных травм пострадавший скончался на месте.
По данному факту в прокуратуре Гарадагского района ведет расследование.
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