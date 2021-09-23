В Баку поезд сбил насмерть велосипедиста

В Гарадагcком районе Баку поезд сбил велосипедиста.

Как передает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, об этом говорится в сообщении МВД АР.

22 сентября примерно в 20:00 на охраняемом переходе на территории поселка Сангачал Гарадагского района электровоз сбил движущегося на велосипеде жителя Джалилабадского района Гусейна Гулузаде.

От полученных травм пострадавший скончался на месте.

По данному факту в прокуратуре Гарадагского района ведет расследование.