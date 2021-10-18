Осенняя красота национальных парков Азербайджана

Национальные парки Азербайджана возобновили свою работу в рамках мероприятий по смягчению карантинного режима в начале 2021 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов, в Азербайджане действуют Зангезурский национальный парк имени академика Гасана Алиева (Ордубадский район Нахчыванской Автономной Республики), Аггельский национальный парк, Ширванский национальный парк, Гирканский национальный парк, Алтыагаджский национальный парк, Абшеронский национальный парк, Шахдагский национальный парк, Гёйгёльский национальный парк, Самур-Яламинский национальный парк, Гызылагаджский национальный парк.

На сайте министерства опубликован осенний репортаж, сделанный в национальных парках Азербайджана.