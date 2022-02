Как быть с азербайджанской наукой и что делать?

Автор: Асаф Гаджиев

Генеральный секретарь Парламентской Ассамблеи Черноморского Экономического Сотрудничества, академик НАНА, член Всемирной Академии наук

(в продолжение статьи "Что делать с азербайджанской наукой?" опубликованной (https://news.day.az/politics/1433570)

Хочу продолжить обсуждение наболевших вопросов в науке, которые были изложены в моих двух последних публикациях (haqqin.az/news/180352, 07.06.2020 и news.day.azpolitics/1433570, 07/02/2022). Я получил много откликов с поддержкой идей, изложенных в этих статьях. Пользуясь возможностью, благодарю всех, кто выразил поддержку и надеюсь, что сообща и при непременной поддержке государства наша наука выйдет на уровень, достойный ее, и будет способствовать развитию независимого Азербайджана. Что же необходимо сделать, чтобы Академия наук наконец эффективно функционировала? Первый и самый главный вопрос - быть или не быть Академии наук.

Академия наук. Сегодня в мире практически нет ни одной страны, у которой нет Академии наук. Все известные Академии наук были созданы по инициативе известных государственных деятелей или крупных ученых. Одна из самых престижных Академий наук мира - Национальная Академия наук США создана решением президента Авраама Линкольна, знаменитая, так называемая, бессмертная Академия наук Франции (Парижская), одна из первых академий наук мира, основана Людовиком ХIV, Петербургская Академия наук (позже стала Российской Академией наук) указом Петра Первого, Всемирная Академия наук - The World Academy of Sciences, TWAS - Триест, Италия) создана по инициативе Нобелевского лауреата, известного пакистанского физика Абдуса Салама. Все известные государственные руководители и научные деятели понимали важность Академий наук для государства и поэтому стремились к их созданию. Весь вопрос в том, как должна функционировать Академия наук? В этом вопросе нет универсального подхода. В каждом государстве Академия наук функционирует по разному. В США один принцип управления, в России и Китае другой, во Франции свой. Кому-то нравится один принцип управления, другому - другой. В нашем обществе иногда звучат дилетантские мысли, что если передать академические институты в университетские лаборатории, тогда все пойдет, как надо. Даже пересадка органов всегда сопровождается реакцией отторжения. Поэтому, указанный шаг может привести к тому, что мы можем потерять при этом и науку, и университеты. Неважно, по какому принципу функционирует Академия, главное, что она должна служить государству, т.е. выполнять государственные заказы, а для этого нужны грамотные ученые, прошедшие научные школы, сказавшие свое слово в науке, энергичные и достойные люди.

Яркими примерами эффективного функционирования Академий наук являются примеры Российской академии наук, Академии наук Китая, Французской Академии наук, Общество Планка (так называется система научно-исследовательских институтов в Германии, которое объединяет более 80 научно-исследовательских институтов, которые как НАНА и другие Академии наук финансируются из госбюджета). В этих странах никто и не думает закрывать Академии наук или передавать университетам. Наоборот, государство всячески поддерживает и стимулирует их работу. В 2008 году в Германии параллельно с Обществом Планка была учреждена Академия наук Германии - Леопольдина.

Все хорошо помнят слова Гейдара Алиева, которые стали крылатыми и практически спасли Академию наук: "Академия наук - это достояние нашего народа и ее надо сберечь и сохранить". Более того, именно по инициативе Гейдара Алиева Академии был присвоен статус Национальной. Еще Гиппократ говорил, что в жизни существуют только два важных понятия: Наука и Мнение. Поэтому, необходимо навсегда снять с повестки дня вопрос закрытия Академии наук. Никто не возражает против реформирования науки, даже скажу, что это необходимость и вызов современности. Поэтому, Академия наук есть и должна быть, так как она выполняет важные государственные заказы, что является залогом развития науки и сильного государства.

Выборы в Академию наук. Необходимо принести ясность в выборы в Академию наук. Иногда нежданно-негаданно появляются новоиспеченные доктора наук и сразу избираются член-корреспондентами, а иногда и академиками. Справедливости ради надо сказать, что в новом Уставе Академии сказано, что академики избираются из числа членов-корреспондентов. Необходимо жестко придерживаться этого принципа. Более того, когда мы избираем кого-то в члены-корреспонденты, то необходимо подчеркнуть (отдельной графой в его документах), каких результатов добился соискатель после защиты докторской диссертации, что претендует на звание члена-корреспондента. При избрании академиков необходимо указать, каких результатов добился соискатель после того как избрался членом-корреспондентом. Необходимо обратить на это особое внимание и строго придерживаться этого принципа, чтобы защитить Академию от случайных людей. Каждый должен понимать, что получение докторской степени - это оценка научной деятельности ученого до защиты и присуждение докторской степени это и есть оценка тому, что он сделал. Для того, чтобы претендовать на следующую ступень, то есть на звание члена-корреспондента или академика, необходимо получить и представить новые научные результаты.

Независимость дала нам возможность глубоко подходить к развитию науки и страны, а не плодить псевдоученых. Сегодня мы наплодили большое количество никому ненужных докторов наук. Интересно, что в советское время этим людям даже не снились докторские степени. Предлагаю этим людям задать себе вопрос - могли ли они защитить докторские диссертации в советское время. И сразу отвечаю, нет, их бы не подпустили даже близко к Советам, которые присуждали искомые степени. Вся проблема состоит в том, что через некоторое время эти люди начинают претендовать на звания члена-корреспондента и академика. Самое трагичное заключается еще и в том, что эти псевдоученые начинают готовить себе подобные научные кадры. Необходимо на корню пресекать такие явления.

Международные связи. Национальной Академии наук Азербайджана необходимо стать членом Международной Ассоциации при Всемирной Академии наук (The World Academy of Sciences - TWAS) и укреплять связи с Международным Центром Теоретической физики имени Абдуса Салама (Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics - ICTP). Обе организации находятся в Триесте (Италия) и были организованы по инициативе группы ведущих ученых мира во главе с лауреатом Нобелевской премии Абдусом Саламом. Эти организации каждый год выделяют большое количество грантов для молодых исследователей для подготовки дипломных работ, магистерских и докторских диссертаций. Организуются приглашения (с полной оплатой пребывания в Триесте, включая дорожные билеты) для молодых ученых. ICTP обладает блестящей библиотекой, здесь функционируют важные научные семинары и приезжают ведущие ученые мира, лауреаты Нобелевских премий для чтения лекций. Пребывание в таких центрах равносильно научной школе и безусловно поможет молодым исследователям интегрироваться в научные процессы, происходящие в мире. Это очень важно, так как наука второй половины ХХ и ХХI веков является понятием коллективным. Посмотрите на присуждение Нобелевских премий последних десятилетий. Они в основном (за редким исключением) присуждаются группе ученых (не более трех человек, как сказано в завещании Алфреда Нобеля), работающих даже на разных континентах. Информационные технологии сделали наш мир микроскопическим и позволили ученым разных стран и континентов работать сообща, информируя в кратчайшие сроки друг друга о достигнутых результатах. Без участия в научных интеграционных процессах вряд ли можно добиться больших успехов.

В 2005 году с ICTP (2005-2010 я имел статус главного ассоциированного члена ICTP) был подписан договор на 5 лет, согласно которому четверо азербайджанских молодых исследователей за счет ICTP каждый год могут быть командированы в Италию (за счет ICTP) на 1.5 месяца. В результате пребывания в ICTP все они получили хорошие научные результаты и позже стали докторами наук. Согласно этому договору в 2006 и 2008 годах, в Баку при поддержке ICTP (финансовой и научной) были организованы две Международные конференции, в которой приняли участие ведущие ученые мира из США, Германии, Португалии, Латвии, Сингапура, Австралии и других стран. Такие конференции дают возможность установить контакты с ведущими учеными мира и проводить с ними совместные научные исследования. Азербайджан сегодня председательствует в организации "Движение неприсоединения". Всемирная Академия наук создавалась (1983 год) для ученых третьего мира и в начале называлась Академия третьего мира (Third World Academy of Sciences-TWAS). Со временем она превратилась в ведущую академическую структуру, которая сегодня объединяет около 1000 ученых из 90 стран мира, среди которых 15 Нобелевских лауреатов. Поэтому было бы целесообразно укреплять связи с Всемирной Академией наук и выступить с инициативой провести заседание ее годичного собрания в Баку, что несомненно отразится на развитии науки и поднимет авторитет нашего государства. Как правило, Общее собрание Всемирной Академии наук - TWAS начинается с выступления президента страны, в которой проходит это мероприятие, что подтверждает авторитет этой организации. Проведение такого мероприятия в нашей стране позволит усилить научные интеграционные процессы и сотрудничество с ведущими учеными мира, особенно для молодежи. В период проведения годичного собрания TWAS в Баку можно будет подписать различные документы о конкретном сотрудничестве, вплоть до обучения нашей молодежи в ведущих вузах Италии. В 2005 году TWAS выступила с предложением обучения (за счет TWAS и ICTP) пяти азербайджанских студентов, однако благодаря тщательным "стараниям" наших чиновников это не удалось реализовать.

Подготовка научных кадров. Развитие науки напрямую связано с развитием образования и от того, насколько качественным будет образование, настолько квалифицированными могут быть ученые. Безусловно, это не касается вундеркиндов и гениальных людей, для которых не существует правил. Сегодня в нашем обществе активно обсуждается вопрос аннулирования диссертаций на степень доктора наук. На мгновение представим, что тогда нас ждет. Уровень защищаемых в Азербайджане диссертаций оставляет желать лучшего, поэтому нетрудно представить что произойдет когда мы аннулируем защиту докторских диссертаций. Нас ждет нескончаемый поток лжеученых, особенно из среды бюрократов, которые захотят стать профессорами и т.д. Самое интересное заключается в том, что эти лица неуважительно относятся к науке, задавая всегда вопрос, а что наука дала обществу или государству. Тем не менее, каждый из них хочет иметь в кармане диплом доктора наук, профессора или академика. Если этих людей поместить в одну комнату и попросить написать какую-нибудь статью, то они никогда этого не смогут сделать, но тем не менее не стесняясь готовы поставить свои фамилии под чужими научными работами. Сегодня у нас есть ученые, которые вообще не могут использовать компьютеры. Такие люди напоминают мне героя из известного рассказа великого Джалила Мамедгулузаде "Почтовый ящик" (Почт гутусу).

Хорошо помню конец 90-х годов ХХ столетия, когда в Азербайджане намечались выборы в Академию наук. Какой поток бюрократов из высшего эшелона власти тогда устремился в Академию, причем, эти лица, чувствуя широкую власть, намеревались стать не членами-корреспондентами, а сразу академиками. И только вмешательство великого Гейдара Алиева, тонко понимающего как государство, так и науку, спасло нас от такой трагедии.

Позднее даже дело доходило до того, что именно эти чиновники, а не ученые, определяли кому можно присуждать научные гранты, а кому нет, то есть действовал командно-административный метод. Причем, их доводы и критерии не имели никакого научного обоснования. Сегодня многие из них лишились своих должностей, но кто вернет поломанные судьбы ученых и восстановит справедливость. Все это должно стать хорошим уроком для всех нас. Конечно, мы не должны жить прошлым, а должны смотреть в будущее и на развитие нашей науки и процветание страны. Но мы должны помнить прошлое, чтобы не повторять его горьких ошибок.

Необходимо существенно изменить процесс подготовки кадров через Докторантуру. Я об этом не раз высказывался как в прессе, так и на годичных собраниях Академии наук, но, к сожалению, до сих пор нет никаких изменений. Опыт показывает, что лица, защищающие диссертации докторов философии, не обладают широкими знаниями. Как принято во всех без исключения западных странах, а уже и во многих постсоветских странах, необходимо увеличить количество специальных занятий для докторантов и количество экзаменов в период пребывания в докторантуре. Сегодня они сдают по специальности один экзамен, так называемый кандидатский минимум, который проходит достаточно формально. Одним экзаменом трудно подготовить хорошего специалиста. Чтобы подготовить современного квалифицированного специалиста, надо, чтобы в течение обучения в докторантуре он посещал специальные занятия, курсы по разным направлениям своей области, естественно, по рекомендации научного руководителя. Такая практика использовалась еще в советское время и сегодня продолжает использоваться в МГУ им. М.В.Ломоносова, где аспиранты обязаны! сдавать как минимум 3-4 экзамена и 3-4 зачета, что позволяло говорить о широком научном кругозоре соискателя. Лично я, будучи аспирантом МГУ им.М.В.Ломоносова, сдал 3 экзамена и четыре зачета. В то время, мы, молодежь, негодовали, зачем мы в отличие от аспирантов других вузов сдаем такое количество экзаменов. Однако, спустя некоторое время поняли, насколько продумано и полезно было сдавать эти экзамены. Сегодняшняя наука - это синтез, конвергенция различных областей знаний и требует от ученых широкого кругозора. Такое предложение носит не эволюционной характер, которого автор придерживается в развитии науки и образования, но исключения всегда могут быть. Сегодня мы пытаемся привнести новшества в нашу науку и образования, однако те косметические методы, которыми мы пытаемся воспользоваться, эффекта не дают. Я уверен, что рано или поздно мы придем к этому, но вопрос заключается в том, что зачем мы должны ждать, когда это можем сейчас сделать, ведь время не ждет, а безвозвратно уходит. Положительное решение этого вопроса позволит открыть как в вузах, так и в системе Академии наук преподавание новых дисциплин и курсов, что в свою очередь увеличит учебную нагрузку и тем самым зарплаты сотрудников. Можно, например, в качестве пилотного проекта сделать это в области фундаментальных наук в НАНА, Бакинском государственном университете и в государственном экономическом университете, где ректора отличаются своими новшествами и надеюсь, что положительно отнесутся к этой идее.

Известно, что всем мире наиболее продуктивно работают ученые среднего возраста - от 35 до 55 лет. Именно они чаще всего получают разнообразные гранты, премии и другие формы поддержки. В Азербайджане сегодня именно это поколение ученых представлено слабее всего. Есть небольшое количество молодежи до 30 лет (главным образом, аспиранты и молодые кандидаты наук), есть активные пока ученые выше 55 лет и старше. В наиболее продуктивной же середине наблюдается "провал". Если же посмотреть на возрастной состав наших ученых, то подавляющее большинство академиков и членов-корреспондентов старше 60 лет, и выбирать новых не из кого: молодежь еще не созрела, а активных специалистов среднего возраста почти не осталось. Предложенный выше подход возможно устранит существующий пробел, но нужны и другие формы реформирования и поддержки. В этом направлении необходимо государству с Академией вкупе провести необходимые реформы и одновременно обратить внимание на финансирование науки.

Финансирование науки. Академик Л.А.Арцимович говорил, что Наука - лучший способ удовлетворения личного любопытства за государственный счёт. В СССР такое было возможным и страна достигла важных научных результатов, потому что инвестировала в науку 5% ее ВВП. Такого не было в истории и нет сегодня ни в одной стране мира (только Израиль и Южная Корея тратят чуть больше 4% (4.25% и 4.24% соответственно, все остальные страны меньше 4%). В результате этого первый спутник земли, первый космонавт, создание лазера и другие научные достижения впервые стали возможны в СССР. Но сегодня другие времена и каждое государство должно бережно относиться к каждой копейке. Я далек от мысли мгновенно увеличить финансирование науки. Этот процесс должен проходить эволюционно. Необходимо провести укрупнение институтов Академии наук и сосредоточиться на главных, необходимых нашему государству направлениях. Деньги, полученные (сэкономленные) от укрупнения институтов, необходимо оставить Академии наук и разрешить ей самой рапоряжаться ими. Директорам институтов (с обязательного согласия Президиума Академии наук дать возможность по своему усмотрению использовать эти деньги (надбавки, командировки и прочее), но при этом строго спрашивать куда ушли эти деньги и какая была отдача от них. Сэкономленные деньги можно также использовать на так называемый на Западе Саббатикал. Это длительная командировка в ведущий научный центр для проведения научных исследований. При этом необходимое условие - это приглашение или согласие указаноого центра на принятие ученого с обязательным обеспечением офиса для работы.

Постепенно необходимо переходить на грантовое выделение финансов на науку. Гранты в основном должны способствовать выполнению государственных заказов. Праительству необходимо с Академией наук согласовать, на какие области и направления необходимо выделять гранты и вообще финансы. Необходимо выделить гранты, где преимущество отдается выполнению работ с ведущими учеными мира. Со временем также необходимо, чтобы финансы, выделяемые под гранты, увеличивались и основное научное финансирование должно проводиться на основе грантов. Такой принцип принят во многих Академиях наук, например, в США, где Академия занимается распределением финансов (более 500 млрд. долларов США). Однако, у каждой страны, включая Азербайджан, есть свой исторический путь развития и мне кажется, что в нашей стране можно финансирование сделать частично (большая часть) на основе грантов и частично напрямую. Это позволит освободиться от ученых, которые не дают никакой продукции. Однако, сказанное вовсе не означает, что лица, сделавшие существенный вклад в науку, но достигшие определенного возраста, будут лишены финансирования. Таким лицам можно было бы присуждать пожизненные пенсии или давать такие звания, как Emeritus professor (почетный), Президентскую пенсию или просто высокие пенсии. Именно здесь необходим строгий государственный контроль с участием Академии наук, чтобы эти средства выделялись по назначению. Для стимулирования молодых ученых в возрасте 35-40 лет можно учредить Государственную премию в области науки и техники. Не обязательно присуждать такие премии каждый год, можно, например, раз в два года. Необходимо разработать четкое положение о присуждении таких премий, чтобы исключить бюрократию и случайных лауреатов. Это послужит хорошим стимулом для нашей научной молодежи.

В законе о науке необходимо прописать, что все организации, функционирующие в Азербайджане при проведении научной экспертизы, научного анализа или покупки оборудования или научных програм, в первую очередь должны обращаться в НАНА, то есть в тендере обязательно должна участвовать Академя наук, конечно, при ее согласии. Если НАНА не в состоянии будет обеспечить их потребности, то только в этом случае производить закупки из-за рубежа. Иногда НАНА, благодаря хорошим научным связям, может предложить иностранное научное оборудование или разработку высокого качества за более лучшую цену. Это позволит Академии также заработать средства. Есть зарубежные научные разработки, в которых принимают участие наши ученые. Сегодня есть разработки, в основном програмное обеспечение, которое наши программисты смогли бы подготовить на нужном уровне и за приемлемую цену. К сожалению, некоторые чиновники лишают заработка таких специалистов, преследуя свои меркантильные цели. Это приводит к тому, что из-за низких зарплат мы не можем пригласить на работу в Академию наук квалифицированных программистов. Ведь развитие современной науки, включая и гуманитарные, трудно представить без использования современного компьютерного обеспечения.

Чтобы провести реальные реформы, не надо ждать указаний сверху, никто за нас этого делать не будет. Одним из великих заветов Гейдара Алиева было то, что он убедил нас в том, что только мы сами и никто другой можем определить наше будущие. Следуя его заветам, хочу сказать, что только ученые, преданные и ценящие науку, сумеют определить ее судьбу и дальнейшее развитие. Поэтому считаю, что НАНА необходимо создать Совет, который должен подготовить конкретные предложения по реформации науки. В эту структуру должны быть вовлечены лица не по занимаемым должностям (это очень важно), а авторитетные ученые, сказавшие свое слово в науке, понимающие ее тонкости, знакомые с ситуацией в мировой науке, имеющие международные научные связи и болеющие душой за Академию.

Сегодняшнее руководство Азербайджана - это люди, выросшие в научной среде и ценящие науку. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева выросли в научной среде и их всегда окружали близкие родственники - выдающиеся профессора и академики. Поэтому, уверен, что если от ученого мира поступят реальные и конструктивные предложения по реформации науки, то руководители страны положительно отреагируют на такие предложения, главное, чтобы они поступили.

Несгибаемый Джордано Бруно говорил, что "Наука есть наилучший путь для того, чтобы сделать человеческий дух героическим". Именно для науки нужны люди, сотворяющие героизм, так как ученые не гонятся за деньгами, должностями и славой, просто наука - это их призвание и достоинство.