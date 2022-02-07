Что делать с азербайджанской наукой?

Автор: Асаф Гаджиев

Генеральный секретарь Парламентской Ассамблеи Черноморского Экономического Сотрудничества, академик НАНА, член Всемирной Академии наук

Наука и Мудрость. Наука - это организованные знания, Мудрость - это организованная жизнь. Эти слова принадлежат выдающемуся немецкому философу, одному из мыслителей эпохи Просвещения Иммануилу Канту. История показывает, что только посредством науки и знаний человек может организовать эффективную, наполненную смыслом жизнь. Мы живем в век научных технологий и, к сожалению, современная наука получает знания гораздо быстрее, чем общество приобретает мудрость. Тем не менее, мы не должны путать науку и знания с мудростью. Знания и наука помогают зарабатывать на жизнь, а мудрость помогает эффективно организовать жизнь.

Мудрость в науке - это умение дать свободу и развитие идеям, способствующим целенаправленности науки. Здесь нужен опыт научной работы, школы, которую прошел человек. Я не верю в научную глубину ученого, который не прошел известную школу. Конечно, в мире встречаются вундеркинды, которые при любых обстоятельствах станут звездами, например, И.Ньютон, Ф.Гаусс, А.Пуанкаре, А.Эйнштейн, А.Колмогоров и др. Такие люди рождаются раз в столетии, а может и того реже. Взглянем на имена известных ученых и крупных организаторов науки. А.Н.Несмеянов, М.В.Келдыш, А.П.Александров - бывшие президенты Академии наук СССР, И.Г.Петровский, Р.В.Хохлов, А.А. Логунов - бывшие ректора МГУ им. М.В.Ломоносова, В.И.Вернадский, Б.Е.Патон - бывшие президенты Академии наук Украины, Н.И.Мусхелишвили - президент Академии наук Грузии, Хоу Цзяньго (Hou Jianguo) - президент академии наук Китая, Абдус Салам (Нобелевский лауреат, основатель Всемирной Академии наук и Международного центра Теоретической Физики в Триесте, Италия). Этот список можно продолжить, но важно то, что все эти ученые прошли через известные школы и становились на руководящие посты в расцвете сил и научной активности. Поэтому реформы в азербайджанской науке требуют нового научного дыхания и научного авторитета. Никакие указания сверху или административные меры не помогут развитию науки, а будут только тормозить ее развитие. Не в науку надо приносить бюрократию, а наоборот, бюрократию сделать более продуктивной. Хороший менеджер - это еще не ученый. Возможно в научных структурах менеджеры могут быть полезными, но ни в коем случае на руководящих, а тем более на ведущих позициях. Научными организациями должны руководить, в первую очередь, известные ученые, имеющие имя и авторитет в науке.

Сложная ситуация сложилась сегодня вокруг азербайджанской науки и, в частности Национальной Академии Наук, являющейся высшей научной организацией, координирующей фундаментальные и прикладные исследования по всем направлениям научных знаний. Азербайджанская Национальная Академия Наук переживает свои не самые лучшие времена, о чем свидетельствуют многочисленные разговоры скандального характера среди самих членов Академии и упреки в адрес ее руководства, в неспособности не только реформирования национальной науки, отвечающей стандартам и вызовам современного мира, но и сформировать сплоченный коллектив единомышленников, готовых внести свой личный вклад в решение стоящих перед Академией Наук задач.

Наука требует мудрости, но мудрость в науке это не следствие количества статей, книг или опыта бюрократии. Как можно назвать мудрым в науке человека, который не стесняется поставить свою подпись под работами, которые он не писал? Это является следствием непонимания того, каким должен быть настоящий ученый и какова должна быть правильная оценка проводимых научных исследований. Как можно с уважением относиться к "ученому", который в год публикует порядка 20-30 работ? Из известных ученых самым продуктивным по количеству работ является великий Леонард Эйлер, который за 60 лет научной активности (прожил 76 лет) опубликовал около 850 научных работ. На его работах воспитывались такие выдающиеся ученые, как П.Лаплас, Ж.Лагранж, А.Лежандр, Ф. Гаусс, О.Коши, М.В. Остроградский, П.Л. Чебышев и др. Поэтому если такой гигант как Л.Эйлер публиковал в среднем в год 12-13 работ, то это должно быть уроком для псевдоученых, которые публикуют по 30-40 работ в год и не стесняясь гордятся этим. Здесь как раз и должна проявляться мудрость ученого не присваивать себе заслуги других. Никто из великих ученых не публиковал в год по 30 статей или книг. Любой ученый посчитал бы за честь поставить их имена под своими работами, но они никогда этого не принимали.

Наука и Финансы. Наука - это превращение денег в знания и от того, насколько знания будут целенаправленно использованы, зависит эффективность научных исследований. Сегодня модно говорить об инновациях. Если наука - это превращение денег в знания, то инновации - это превращение знаний в деньги. Поэтому можно говорить о цепочке Финансы-Наука-Инновации-Финансы. Однако, необходимо отметить, что если наука превращает определенные финансы в знания, то превращение знаний в финансы с помощью инноваций преследует цель увеличить затраченные расходы не в разы, а в десятки сотни раз. Так как доходы от науки измеряются громадными цифрами, поэтому в мире главным спонсором науки является государство. В последние годы со стороны частных компаний, таких как Samsung, Sony, Huawei и др. наметился крен инвестиций в сторону информационных и высоких технологий, но тем не менее главным инвестором и спонсором научных разработок является государство. Современная наука нуждается в нестандартных идеях и в развитии новых направлений. Необходимо развивать такие направления как финансовая и актуарная математика, финансовые и когнитивные технологии и др. Поэтому возникает необходимость в ученых, понимающих и развивающих такие направления.

Самая ведущая держава мира - США тратят в год более 500 млрд долларов на научные разработки и больше половины этих денег выпадает на долю государства. За США идет Китай, где аналогичные расходы приближаются к 400 млрд долларов. За последние четверть века во всех странах мира наблюдается уменьшение числа ученых, кроме США и Китая, где наблюдается наоборот рост числа ученых. Возможно поэтому эти две страны (не считая ЕС) являются двумя ведущими экономиками мира. Однако, знания не могут притягивать к себе финансы до тех пор, пока они не организованы разумно и не направлены на конкретные цели с помощью детального плана действий. Знание - это всего лишь потенциальная сила для возможности решения глобальных задач. Знания становятся действительной силой только в том случае, если они переработаны в четкий план действий и направлены на конечный результат. Поэтому, цивильное, развитое общество - это когда знания используются целенаправленно и самое главное, что они превалируют над бюрократией. Самое опасное, когда бюрократия пытается господствовать над знаниями и творчеством, что можно наблюдать сегодня во многих постсоветских странах, включая Азербайджан. Поэтому наша цель заключается в том, чтобы в бюрократию привнести науку, творчество и организованные знания. Это залог сильного государства. Для этого в первую очередь необходимо, чтобы во главе науки стояли настоящие ученые, понимающие ее проблемы и пути их решения, способные вытащить науку из нерентабельной убыточной сферы, в самодостаточный механизм, придав ей прикладной характер востребованности, как с точки зрения экономики, так и развития социальнокультурной сферы.

Конвергенция науки. Если взглянуть на истоки науки, то в Древней Греции наука выступала как единое неделимое целое. В современной науке наблюдается процесс стирания границ между различными областями науки, происходит масштабная попытка создания единой науки о взаимосвязи природы и мышления человека, то есть наука возвращается к своим истокам. Обратим внимание на то, как трансформировалась наука, по мере развития цивилизации и как новая научно-технологическая ситуация должна обеспечить развитие человечества в XXI веке? Речь идет о конвергенции - объединении, взаимопроникновении наук и технологий. Новый научно-технологический уклад базируется на так называемых МНБИК-технологиях, где М - математика, Н - нано, Б - био, И - информационные технологии, К - когнитивные технологии, основанные на изучении сознания, поведения живых существ, и человека в первую очередь. Пока не будет построена математическая модель, трудно исследовать современные сложные процессы природы и общества. Отсюда следует, что представители фундаментальных направлений науки всегда более эффективно управляют новыми вызовами.

Самое главное научное открытие ХХ века - это расшифровка человеческого генома. Этого удалось достичь благодаря взаимодействию, то есть конвергенции различных областей науки - физики, математики, химии, биологии, психологии и компьютерных технологий. Здесь важную роль сыграли когнитивные технологии. Наше время требует усилить процесс конвергенции научных направлений и развития когнитивных технологий. Однако смысл заключается не в том, чтобы собрать все направления вместе и пытаться что-то сотворить. Необходимо выделить конкретные области, определить цели и только после этого создавать центры для решения конкретных задач. В качестве примера можно привести Россию, которая по научному духу близка к нам и нас соединяют долгие годы успешного научного сотрудничества. Скептики могут утверждать, что надо в качестве примера рассматривать другие развитые страны. С уверенностью хочу сказать (это личное мнение автора), что несмотря на упадок экономики, Россия продолжает оставаться одной из самых передовых стран в области фундаментальных научных направлений, а без фундаментальной науки нет смысла говорить о каких-либо приложениях. В России есть отставание в компьютерных технологиях, но глубокий интеллект и широкие знания, присущие российским ученым, позволяют учиться и взаимствовать у них многое.

Ситуация в мире. Сегодня в различных странах (США, Китай, Россия и др.) функционируют научные центры, где выполняются конкретные работы, представляющие государственный интерес. В России функционируют так называемые Научные Центры Мирового Уровня. Такие центры создаются в формате консорциумов, целью которых является объединение усилий ученых различных отраслей науки, выполняющих исследования и разработки по приоритетам конкретного научно-технологического развития. Финансируются эти центры не напрямую из бюджета, а различными структурами (государственными, а возможно и частными, например, в США), которые выделяют ассигнования на развитие конкретных областей. Чтобы создание и функционирование таких структур было эффективным, необходим строгий контроль над выполнением заказов. Разговор идет не о создании каких-то новых формальных подструктур. Целью создания таких центров является объединение (на конкурсной основе) усилий ведущих ученых различных областей для решения конкретных задач. Важным звеном здесь является использование ведущих специалистов в области фундаментальных наук и компьютерных технологий для решения конкретных государственных задач. Например, Научный Центр Мирового Уровня, созданный при Казанском Федеральном Университете, где принимает участие Сколково, направлен на развитие конкретной области и называется "Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты". Отрадно, отметить, что в руководящий Совет указанного Центра входит вице-президент Национальной Академии наук Азербайджана, академик Ибрагим Гулиев, что подтверждает пока имеющийся у нас научный потенциал, хотя год от года он умирает. Поэтому необходимо новое дыхание и всплеск в нашей науке. Конечно, здесь не обойтись без подготовки научных кадров в ведущих мировых научных центрах и университетах.

В Китае реализуется программа Талантливая молодежь, где, используя возможности ведущих ученых Китая и мира, выполняются государственные программы с привлечением талантливой молодежи. Каждая страна, согласно своим планам, направляет научные исследования в нужном русле. Необходимо подчеркнуть, что со временем такие Центры постепенно могут менять свою направленность, расширяя свою деятельность на новые направления и привлекая новых специалистов. Другими словами, такие центры должны носить не жесткий характер, а, наоборот, иметь возможность переформировываться. В США такие центры созданы при ведущих университетах (Гарвард, Йел и др.) и в их финансировании государство практически не участвует. Такие мощные структуры как Гарвард, Йел могут позволить роскошь - отказаться от государственного финансирования, так как обладают хорошим бюджетом (годовой бюджет Гарвардского университета составляет около 40 млрд долларов).

Азербайджан. Победоносно закончилась 44-дневная война и Азербайджан практически восстановил территориальную целостность. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил приоритетным направлением для страны восстановление Карабаха, сделав акцент на создании умных городов, деревень и поселков. Можно было бы создать центр по созданию умных городов и деревень с привлечением ведущих ученых и компаний мира в этой области. На конкурсной основе можно пригласить наших молодых талантливых специалистов для этой работы, которые сегодня успешно работают в разных организациях и даже за пределами страны. Необходимо проводить набор на конкурсной основе, привлекая также иностранных специалистов. 2 февраля в Баку прошел Молодежный форум, посвященный 25-летию азербайджанской молодежи. Выступая на Форуме, Президент Азербайджана Ильхам Алиев упомянул о готовящейся программе обучения молодежи в ведущих мировых научно-образовательных центрах. В рамках таких программ можно будет подготовить специалистов по конкретной области, скажем по созданию умных городов. Дело в том, что создание умных городов - это непрерывный процесс, который периодически требует (upgrade) обновления. Поэтому наша молодежь, получив необходимые навыки в соответствующей области, может продолжить работу в таких центрах. Не обязательно их посылать на обучение в университеты на ступень бакалавра, здесь можно ограничиться магистратурой или же курсами в ведущих компаниях мира.

На днях в Баку успешно завершила (on-line) свою работу конференция, посвященная 100-летию известного ученого Лютфи Заде, создателя Теории нечеткой логики. Конференция проводилась в рамках Указа Президента Азербайджана Ильхама Алиева и в ней приняли участие ученые из более 15 стран мира. Было бы целесообразно один из таких центров назвать именем Лютфи Заде, тем самым увековечить имя нашего выдающегося земляка и конкретно определить направление деятельности Центра. Это позволит привлечь для работы в таком центре известных специалистов в области так называемых "Мягких вычислений" (Soft Computing) и напрямую связать деятельность Центра с тематикой умных городов. Другим хорошим примером является одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций китайская Huawei. Обладателями акций (хотя в Китае они называются по-другому) могут быть только лица, работающие в этой компании, что создает здоровую конкуренцию получить там работу, ценить ее, а также перспективу обладать активами этой компании. Можно будет пойти и по пути Huawei, что несомненно увеличит поток талантливой молодежи в созданные научные центры. Сегодня в Азербайджане имеются высококлассные программисты, которые раздробленно работают в разных организациях и большинство из них не в научных. При необходимом финансировании поток талантливых программистов мог бы появиться в этих структурах и принести пользу государству.

Другое важное направление - это сельское хозяйство, где больших успехов достигли в Нидерландах, Израиле и других странах. Весь этот опыт не то что надо перенять, а еще необходимо его приспособить и развивать в условиях Азербайджана. Важным направлением являются углеводороды, где у Азербайджана имеется большой опыт.

Можно начать с одного направления, например, фундаментальная математика и цифровые технологии. Возникает вопрос, почему, в первую очередь, стоит развивать именно это направление? Во-первых, цифровые технологии составляют основу умных городов и поэтому такой подход будет преследовать конкретные исследования. Во-вторых, цифровые технологии - это будущее мира и, начав с создания умных городов и деревень, в будущем можно будет их продолжить и в других направлениях. В третьих, без основ математики и построения математических моделей исследуемых процессов здесь не обойтись. Чтобы избежать внедрения в эти структуры бюрократии, было бы целесообразно, чтобы вновь созданные структуры функционировали при президенте или премьер-министре страны, что позволит решать конкретные государственные задачи и оперативно устранять возникающие проблемы. Со временем они могут стать самостоятельными, даже возможно приватизированы, но при непременном условии, что активы этой структуры могут принадлежать только их сотрудникам.

В Азербайджане, в качестве примера эффективного функционирования научной структуры, выполняющей конкретную задачу можно привести Республиканский Центр Сейсмологической службы, который функционирует при Академии наук. Центр обладает самым современным оборудованием, прекрасным програмным обеспечением и проводит исследования на высоком научном уровне.

В заключение хочу с уверенностью сказать - реформация науки для Азербайджана необходима как воздух, как с государственной, так и с духовной точки зрения. Сегодня Национальной Академии наук необходим новый дух в ногу с современными вызовами науки. Для этого, в первую очередь, необходимо провести серьезную кадровую реорганизацию в Академии Наук, провести глубокие реформы, сделав упор на инновационные методы развития и управления наукой, избавить науку от субъективизма, протекционизма и диктата далеких от истинной науки руководителей, поднять на должный уровень авторитет научных исследований, сделать науку одной из самых привлекательных и престижных сфер деятельности в первую очередь для молодежи. Чтобы решить такие задачи, нужны лидеры, сказавшие свое слово в науке, глубоко понимающие и оценивающие достижения фундаментальных наук, обладающие научным авторитетом, научно-организационными качествами, находящиеся в расцвете научных сил, развивающие и по достоинству оценивающие свободу научного мышления. Необходимо провести укрупнение институтов и сориентировать их на решение конкретных задач. Нет надобности в большом количестве институтов, иногда с числом сотрудников 20-30 человек. Руководителям институтов необходимо дать возможность создавать новые подразделения, при этом не увеличивая штат сотрудников или ликвидировать подразделения, которые уже изжили себя. Конечный результат необходимо требовать с руководителей этих подразделений. Уверен, что наше научное сообщество предпримет правильные и своевременные шаги по реформированию науки, в результате чего реформы пройдут на высоком уровне и эффективно скажутся на развитии Азербайджана, так как страной сегодня управляет современный, высоко образованный и ценящий науку Президент Ильхам Алиев, который уверенно ведет страну в будущее.