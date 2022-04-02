2 апреля в рамках мер по просвещению об аутизме в Центре Гейдара Алиева начала работу III Международная конференция "Аутизм ABA Азербайджан".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, цель конференции, организованной совместно Фондом Гейдара Алиева, Центром Гейдара Алиева, министерствами здравоохранения, образования, труда и социальной защиты населения, Государственным комитетом по проблемам семьи, женщин и детей, Государственным комитетом по обязательному медицинскому страхованию, Общественным объединением "Региональное развитие", Общественным объединением "Вместе и здоровые" заключается в ранней диагностике синдрома аутизма, изучении передового международного опыта, основанного на инклюзивном и мультидисциплинарном подходе, обеспечении образования и пожизненной занятости лиц с аутизмом, а также привлечении внимания общественности к их проблемам, помощи для улучшения качества жизни людей с аутизмом.

Выступивший на открытии конференции, проводимой при поддержке компаний "bp Azərbaycan", "Tekfen İnşaat", "Beauttech" и "EKVİTA", Ассоциации отелей Азербайджана, отелей "Fairmont Baku", "Marriott Baku Boulevard", Благотворительного общества "Ümid var" , заместитель министра образования Фирудин Гурбанов отметил, что исследования показывают, что аутизм не излечивается только посредством лекарств.

Основным лечением этой болезни являются общение и обучение, а также проведение реабилитации. Была отмечена важность поддержки интеграции детей с аутизмом в общество.

Выступивший затем заместитель министра труда и социальной защиты населения Идаят Абдуллаев подчеркнул, что поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья является одним из основных приоритетов государства. Он проинформировал о работе, проводимой Министерством труда и социальной защиты населения в этой сфере. Было сообщено, что социальные выплаты лицам с ограниченными возможностями здоровья за последние 4 года возросли в 3,4 раза. В последние годы реабилитационные центры построены в соответствии с современными требованиями. В 2019-2020 годы капитально отремонтированы и сданы в пользование12 реабилитационных центров и социальных государственных учреждений.

И.Абдуллаев сказал, что в Азербайджане большую поддержку лицам с инвалидностью, детям с ограниченными возможностями здоровья оказывает Первый вице-президент, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева. Сегодня действуют три детских реабилитационных центра, отвечающие современным стандартам. В течение года в этих реабилитационных центрах окружены социальной поддержкой до четырех тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья, а также с синдромом аутизма.

Заместитель министра здравоохранения Ильгар Гасымов рассказал о внимании нашего государства к лицам, нуждающимся в особой заботе. Он отметил, что люди, относящиеся к уязвимым группам, постоянно находятся под контролем нашего государства.

Заместитель председателя Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Айнур Софиева отметила, что за последние 15 лет число малышей с аутизмом, родившихся в браке, возросло примерно в 2,5 раза. В нашей стране проводится важная работа в сфере аутизма, достигнуты определенные результаты. Наблюдаются позитивные тенденции в сфере просвещения населения в этой сфере.

А.Софиева рассказала о работе, проводимой нашим государством в этой сфере. Она напомнила, что Фондом Гейдара Алиева был открыт центр для детей с аутизмом. По ее словам, это поможет детям с аутизмом интегрироваться в общество и окажет им поддержку.

Выступивший далее заместитель председателя Правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Нигяр Байрамова подчеркнула важность усиления внимания и заботы о детях с аутизмом. Она сказала, что сфера аутизма, как и все другие области, находится в центре внимания главы государства и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой. Она также подчеркнула важность ранней диагностики детей с аутизмом.

Заведующая отделом международного сотрудничества Общественного объединения "Региональное развитие" Лейла Тагиева сообщила, что ABA Aзербайджан проводит многовекторную и масштабную просветительскую работу по расстройствам аутистического спектра. Сегодняшняя конференция важна с точки зрения понимания и разъяснения аутизма.

Председатель Общественного объединения "Birgə və Sağlam" Айтен Эйналова заявила, что каждый 44-й ребенок в мире рождается с расстройством аутистического спектра. Поэтому аутизм становится одной из главных проблем нашего общества и мира.

Выступивший на конференции с видеообращением профессор Темпл Грандин, у которого диагностировано расстройство аутистического спектра, рассказал о своей жизни, трудностях детства, своей статье об аутизме и поделился жизненным опытом.

Консультант по вопросам образования Питер Граймс проинформировал об инклюзивном подходе к образованию для всех детей в Азербайджане. Он сказал, что для расширения инклюзивного образования вначале важно создавать инклюзивные школы. Говоря об исследованиях, тренингах, проведенных в нашей стране за последние 5 лет, консультант по образованию подчеркнул важность повышения опыта учителей, прошедших подготовку в этой области.

Другой консультант по образованию Мариеке Стивенс представила информацию о двух исследованиях, проведенных ими в Азербайджане, со ссылкой на статистику. Она довела до внимания формы поддержки для детей с ограниченными возможностями в Азербайджане. Она также подчеркнула, что учителя должны пройти тренинги. М.Стивенс сказала, что определенные структуры должны проводить мониторинги в этой сфере: "Мы видим развитие инклюзивного образования в Азербайджане в последние годы. Наши исследования, проведенные в ноябре прошлого года, показали, что детям с аутизмом оказывается внимание и забота. После проведённых занятий эти дети развиваются".

Исполнительный директор компании BCBA-D, BBA, Университета Бируни Бинямин Биркан рассказал о важности специального образования и системного ослабления при подготовке детей с аутизмом к средней школе. Он подчеркнул важность развития детей с аутизмом в различных областях.

В завершение состоялась презентация и церемония подписания книги "Let's Make a Contract".

Конференция завершится 3 апреля концертной программой с участием молодого пианиста с аутизмом Алисахиба Байрамова и деятелей искусств.