Когда откроются сухопутные границы Азербайджана?

Исполняющий обязанности председателя TƏBİB Вугар Гурбанов прокомментировал вопрос об открытии сухопутных границ.

Как передает Day.Az, по его словам, окончательное решение об изменении правил карантина примет Оперативный штаб.

"Вопрос открытия границ не входит в компетенцию TƏBİB. Ситуация, связанная с заболеванием, а также контроль над распространением вируса в стране осуществляется на высоком уровне", - отметил он.