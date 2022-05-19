В Баку разыскивают мужчину, ударившего "живую статую"

В Баку разыскивают человека, ударившего "живую статую" на улице Низами.

Как передает Day.Az, об этом lent.az сообщил сам автор пантомимы Парвиз Абдуллаев.

По его словам, инцидент произошел 15 мая.

"Я выступал, как обычно, на центральной улице столицы. Вдруг подошел мужчина, ударил меня и ушел. Я никак не отреагировал на это и продолжал заниматься своей работой", - рассказал актер.

Он отметил, что позже обратился в полицию.

"Этот человек объявлен в розыск. Неясно, был ли он пьян. Также нет информации о его личности", - добавил П.Абдуллаев.

Кадры инцидента, распространенные в соцсетях, вызвали широкий общественный резонанс. На видео мужчина средних лет дает пощечину молодому актеру, который выступает на публике с пантомимой в образе "живой статуи".