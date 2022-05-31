Теймур Атаев презентовал книгу о казахском поэте и мыслителе Абае Кунанбаеве

30 мая в Доме Дружбы г. Нур-Султан прошла презентация книги автора Day.Az, политолога, ведущего программы "Аспекты иностранных дел" телеканала CBC, эксперта Госкомитета страны по работе с диаспорскими организациями Теймура Атаева "Величие Абая, или попытка создания портрета мыслителя в XXI веке".

Как передает Day.Az, глава Управления внутренней политики г. Нур-Султан Даурен Бабамуратов назвал мероприятие значимым событием, которое демонстрирует развитие культурно-гуманитарных связей между Казахстаном и Азербайджаном.

Директор Дома дружбы Нурал Айдашев подчеркнул, что такоего рода события еще более способствуют сближению наших народов, позволяя лучше узнать друг друга.

Советник посла Азербайджана в Казахстане Ровшан Кязимов особо остановился на том, что обращение азербайджанского историка к просветительским идеям выдающегося мыслителя Абая Кунанбаева демонстрирует значимость этого поэта, писателя, философа далеко не только для казахского народа.

В своем выступлении Теймур Атаев рассказал об истории создания книги, обратив внимание, что в целях более полного понимания идей Абая он решил раскрыть в первой главе важнейшие страницы казахской истории.

По словам автора, данный труд - своего рода завершение его трилогии о выдающихся представителях тюркского мира: ранее в Казани увидел свет его труд о Габдулле Тукае, в Ташкенте издана книга об Амире Тимуре. И вот в Нур-Султане прошла презентация нового произведения Т. Атаева о жизнедеятельности Абая.

Научный редактор труда - казахский историк, редактор интернет-портала "Qazaqstan Tarihy" Арман Сулейменов особо подчеркнул, что труд Т. Атаева обогатил мировую историографию об Абае. В частности, рассматривая знаменитые "Слова назидания" Абая, автор, в том числе, сопоставляет нестареющие мысли ученого с аятами Корана, стараясь осмыслить связующую нить между кораническими постулатами и произведением. Автор предисловия - известный казахский абаевед - Досым Омаров.

В презентации, наряду с представителями азербайджанской диаспоры, приняли участие члены этнокультурных объединений и представители научно-культурной общественности Казахстана.

Т. Атаев поблагодарил посольство Азербайджана в Казахстане, городские власти Нур-Султана и главу Дома дружбы за организацию мероприятия.

Также он выразил благодарность Госкомитету Азербайджана по работе с диаспорой за содействие в издании книги.