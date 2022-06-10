Бакинское метро работает в усиленном режиме

В связи с Гран-при Азербайджана "Формулы- 1" Бакинский метрополитен работает в усиленном режиме.

Об этом Day.Az сообщили в пятницу в метрополитене.

На станциях метро вблизи мест проведения соревнований составлен график дежурства с привлечением к работе дополнительного персонала. В связи с тем, что поезда ходят по технически оптимальному расписанию, внесение изменений в расписание в часы пик невозможно, но регулируется подача резервных поездов на линию. Резервные поезда готовы к выходу на линии в любое время.