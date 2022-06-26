Военно-морская история Азербайджана: корнями в глубь веков

Располагаясь на границе Европы и Азии, Каспий веками играл важнейшую роль в процессе политического, экономического и культурного развития народов и стран на его берегах. Военно-политические события, происходившие на Каспии, отличались насыщенностью и драматизмом.

Это связано с тем, что Каспийское море было удобным водным путем, связывающим страны Ближнего и Среднего Востока, а также Индию и Китай с Европой. Военно-морская история Азербайджана уходит своими корнями в глубь веков. С появлением в IX-X вв. азербайджанских феодальных государств, особенно государства Ширваншахов, военно-морское дело в Азербайджане получило значительное развитие.

Военная организация государства Ширваншахов имела довольно сложную структуру. Важной составной частью вооруженных сил был флот, который в X-XII вв. принимал активное участие в отражении нападений с моря. Ширваншахи уделяли особое внимание сооружению фортификационных укреплений на побережье.

С X в. значительно возрастает роль Баку, о котором Мукаддаси (985 г.) писал, что "Баку на море - это единственная гавань области". "Суда также плавают по нему (Каспию), двигаясь между местами, которые мы упоминаем на южном побережье, до Баку, где находятся копи белой нефти и других (минералов)", - отмечал арабский автор X в. ал-Мас'уди.

Значение Баку еще более возросло после перенесения сюда столицы государства после разрушения прежней столицы Шемахи землетрясением 1192 г. По свидетельству азербайджанского поэта XII в. Хагани, Баку превращается в крупный порт и центр международной транзитной торговли на Каспийском море.

Как передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory, при ширваншахе Фарибурзе III (1225-1243) на одном из островов у Баку была построена крепость Сабаил, служившая военной базой флота Ширваншахов. С этим периодом связана легенда о "каспийской Атлантиде". О затопленных в результате поднятия уровня моря прибрежных городах Азербайджана имеются свидетельства средневековых авторов - Бакуви, Ширвани, Наджаты и других, а также западных путешественников. На карте венецианского путешественника Марино Сануто (1320 г.) у западного берега Каспия есть надпись: "Море каждый год прибывает на одну ладонь, и уже многие хорошие города затоплены".

В 1844 г. выдающийся азербайджанский писатель и энциклопедист А.Бакиханов пытался с помощью двух парусников найти затонувший город "Юнан-шехери" (т.е. "греческий город").

Усилиями азербайджанских археологов-подводников в 60-70-е гг. ХХ в. как под водой, так и на побережье и островах был выявлен ряд исторических памятников и даже локализована оказавшаяся под водой к началу XIV в. историческая область Гуштасфи со своими городами, занимавшая обширную зону в устье реки Куры.

На древних руслах этой реки и у побережья зафиксированы археологические памятники - городища Бяндован I и Бяндован II. С первым из них локализуется средневековый (XII-XIII вв.) город Гуштасфи, а со вторым - город Мугань (IX-XII вв.), которые были также портами на Каспии.

Подводные исследования у острова Санги-Мугань (Свиной) свидетельствуют о том, что этот остров был одним из пристанищ средневековых мореплавателей на Каспии. Другой морской порт располагался у Амбуранского мыса (село Бильгя) на северном побережье Абшерона, где археологами обнаружены якорные камни средневековых судов.

Строительство и укрепление морских фортификационных сооружений в Дербенте и в Баку диктовались острой необходимостью защиты побережья от нападений викингов и русов, которые начались еще в конце IX в. Ибн Хордадбек в труде "Книга путей и государств" (840-850 гг.) писал, что русы "едут в море Джурджанское (т.е. Каспийское) и там приступают к любому берегу". Об этом же писали Ибн Факих (X в.) и Ибн Фадлан (X в.).

В истории морских походов русов на Каспий выделяются два этапа: до середины X в. они предпринимались с целью торговли и лишь иногда носили характер военных походов; в дальнейшем же русы стремятся прочно обосноваться в западных прикаспийских областях. Густонаселенное юго-западное побережье Каспийского моря издавна привлекало взоры иноземных завоевателей. Купцы-русы, причаливавшие на своих судах к каспийским берегам, были хорошо осведомлены о богатстве этих областей Азербайджана.

В конце IX в. и в течение X в. русы совершили несколько крупных военных походов по Каспийскому морю. Первый из этих походов состоялся в 880 г., когда русы напали на Абескун (остров в Астрабадском заливе у южного берега Каспия), однако были разбиты Хасаном ибн Зейдом. В 909 г. они на шестнадцати судах повторили свой набег, но вскоре были изгнаны. В следующем году при очередном набеге русы потерпели поражение в битве с флотом ширваншаха Али ибн Хайсама.

Наиболее крупный поход русов состоялся в 912-913 гг., когда они от устья Днепра через Черное и Азовское моря приплыли к устьям Дона, а затем переволокли по суше свои ладьи на Волгу и спустились к Каспию. Их флот состоял из пятисот судов, на каждом из которых было по сто человек. Как отмечал Мас'уди, "народы, живущие на побережьях этого моря, пришли в смятение, так как в прежние времена не видали, чтоб враг наступал на них с моря, ведь по нему ходили лишь суда купцов и рыбаков". В этом походе русы совершили набег и на бакинское побережье, высадившись, по-видимому, на острове Беюк-Зира.

Ширваншах Али ибн Хайсам на небольших торговых судах направил свое войско к островам. Однако русам, суда которых были более высокого качества, удалось разбить ширванцев. По сообщению Мас'уди, русы оставались на Каспии несколько месяцев, в связи с захватом ими островов близ Абшерона все мореплавание было прекращено ввиду опасности нападений.

Захватив богатую добычу, русы вернулись в Хазарскую область, в устье Волги и на Северный Кавказ, где подверглись нападению хазар-мусульман. Хазары не имели судов, но сумели выманить русов на сушу, и после трехдневных боев наголову разбили их. Лишь незначительная часть русов смогла вернуться на родину.

Наиболее крупным из всех морских походов русов на Каспий был поход 943-944 гг. В середине 944 г. флотилия русов, достигнув по морю устья реки Куры, поднялась вверх по реке до деревни Мубареки у Барды и расположилась лагерем. Уже 24 августа 944 г. они начали осаду Барды, а затем штурмом взяли город, но закрепиться здесь не смогли. После нескольких столкновений с войсками Марзубана ибн Мухаммеда из династии Саларидов, в ходе которых русы понесли тяжелые потери, а также начавшейся в их лагере эпидемии русы 12 августа 945 г. в спешке покинули Барду.

Следующую попытку проникнуть через устье Куры к Барде русы на 17 судах предприняли в 987 г. Однако из-за упорного сопротивления местного населения они здесь долго не задержались.

В 1030 г. русы на 38 судах предприняли новый поход. Ширваншах Манучехр I (1027-1034) с войском встретил их близ Баку, но в бою понес тяжелые потери, а русы поднялись по Куре и достигли устья Араза. Ширваншах попытался остановить продвижение русов, запрудив реку Араз, но безуспешно.

Тем временем правитель Гянджи Шеддадид Муса ибн Фадл нанял русов для подавления восстания в Бейлагане. После этого русы покинули территорию Аррана и ушли в Византию, а затем вернулись на родину. В 1031 г. русы вновь появились близ Баку, но на этот раз были разбиты правителем Аррана Абульфатом Мусой ибн Фадлом, и большая их часть была истреблена.

Следующий, 1032 г., отмечен походом объединенных сил савиров, аланов и русов на Ширван, однако на обратном пути они были разгромлены дербентским эмиром Мансуром, так что спасся лишь небольшой отряд аланов.

Необходимо отметить и появление на Каспии восточных норманов - "варягов", прибывавших сюда по маршруту Балтийское море - Рижский залив - Западная Двина - Днепр - Волга. В древних скандинавских трактатах и картах XII-XIV вв., составленных на основании практического опыта викингов, содержатся сведения о Кавказской Албании и Каспийском (Гирканском) море.

Пожалуй, наиболее яркий след в истории военно-морского дела в Азербайджане оставил 1175 г. В этом году в Ширван пытались вторгнуться пираты-бродники с Волги, которые на 73 судах пересекли Каспий и, бросив якорь близ острова Руинас (Сари), поднялись вверх по Куре до самого Лемберана.

В это же время кыпчаки захватили Дербент и, продвинувшись южнее, заняли цитадель Шабран, но вскоре были разбиты союзными грузино- ширванскими войсками. На море же азербайджанский флот ширваншаха Ахситана I разбил иноземцев. Все эти события нашли свое поэтическое отражение в победных одах Хагани, посвященных Ахситану. После этих знаменательных событий походы русов на Ширван практически прекратились.

С конца XIII в. большое значение приобретает международная морская торговля через Каспий. Здесь появляются генуэзские и венецианские купцы, корабли которых плавали на Каспии, и на берегах которого они основали свои фактории.

В это время в Западной Европе имелись подробные сведения о Каспии и Азербайджане; например, они приводятся в трудах Вильгельма Рубрука (1215-1270), Марко Поло (XIII в.), Клавихо, Контарини, Барбаро (XV в.), Павла Иовия, Энтони Дженкинсона (XVI в.), Адама Олеария, Яна Стрейса (XVII в.) и других.

Так, Клавихо отмечает, что "есть море Баку, которое находится посреди земли и не соединяется ни с каким другим морем". Стрейс указывал, что "по Каспийскому морю хорошо плавать в плоской ладье, вместимостью от 40 до 50 ластов, суда больших размеров и сидящие глубже не всюду могут пройти". Описывая свое путешествие по Каспию, служащий английской торговой компании Христофор Бэрроу упоминает стоянку Бильди (Бильгя) недалеко от Баку, где он был в 1580 г.

Значение Баку как важного порта было отмечено в каталонском атласе 1375 г., в котором Каспийское море именуется Бакинским морем и морем Сарра. Здесь же отмечен мыс Преала, в котором распознается остров Пираллахы. Это доказывает, что каталонцам было известно все побережье Каспийского моря. По Марко Поло, уже в XIII в. генуэзские купцы ходили по Каспию на своих судах, торгуя в основном шелком.

Баку сохранял свое значение ведущего портового города на Каспии и позже, во второй половине XV в., когда Дербент в качестве гавани уже потерял свое былое значение. О значимости Баку как крупнейшего морского порта говорит и тот факт, что начиная с XV в. Каспийское море обозначалось как "Бакинское море" - "mare di Bachu", "mare di Bachau", "mare di Baccu".

Венецианский путешественник конца XV в. Анджонелло называет Баку прекрасной гаванью на Каспии, служившей портом для Тебриза. Путешественники отмечали также сильную укрепленность города со стороны моря.

Кемпфер, посетивший Баку в 1683 г., писал: "около моря воздвигнуты двойные стены города, противопоставленные открытому морю и протянутые дальше в море и как бы параллельные берегу. Рейд прикрыт от волнения противолежащим мысом, который на расстоянии около половины фарсанга выступает в море. Здесь находят спокойную стоянку корабли, прибывающие из России, Дагестана, Черкессии, Узбекии и Персии".

Ценные сведения о Баку и прибрежных районах Ширвана содержатся в записях русских путешественников, купцов и дипломатов XV-XVI вв. Афанасия Никитина (сер. XV в.) и Ф. Котова (XVII в.).

Другим важным портом-стоянкой на Абшероне был Бильди (Бильгя), который действовал на протяжении длительного времени (XVI-XVIII вв.), что доказывают археологические находки товаров затонувших судов, находки целого комплекса металлических якорей и якорных камней.

В целом, начиная с середины XV в. Каспийский регион, через который пролегали важные торговые пути, соединяющие Индию, Китай и Центральную Азию с бассейнами Средиземного и Черного морей, а также Персидский залив с Поволжскими ханствами и Московией, начинает играть одну из ключевых ролей в международной торговле Азия-Европа, причем важнейшую роль, начиная с XVI в., в ней играл крупнейший порт на Каспии - Баку.

Главными предметами вывоза иностранными купцами из Баку были шелк, соль, нефть и шафран. Нефть перевозилась из Баку гилянскими купцами на пристани Мангышлака, откуда караванным путем отправлялась дальше в центрально-азиатские страны. Бакинская нефть вывозилась также в Астрахань, а оттуда в страны Западной Европы.

Развитие международной торговли в этот период стимулировало также и судостроение в Азербайджане. Корабли изготавливались из соответствующих пород деревьев из лесов Ширвана или Гирканского побережья Каспия. Главные верфи находились в Баку, Ниязабаде и Дербенте.

Начиная с XVI в. наблюдается развитие плавательных средств на Каспии, просторы которого бороздили бусы, струги, челны, галеры и другие суда. По оценке современников - западных путешественников XVII в., эти суда и способы их вождения были примитивны.

По свидетельству Адама Олеария, "персы, татары (имеются в виду азербайджанцы) и русские плавают по Каспийскому морю, но т.к. у них плохие и дурно снаряженные суда, а сами они почти только и плавают, что по ветру, то они никогда не отваживаются спускаться на середину моря, а держатся берегов, у которых могут останавливаться на якорь". Бусы были небезопасны в плавании, т.к. конструкция их не позволяла маневрировать.

Кроме азербайджанских и русских судов, в XVII в. по Каспию плавали также и английские суда, отличавшиеся от вышеперечисленных большей прочностью и надежностью.

В развитии мореходства и судостроения в этот период немаловажную роль сыграл тот фактор, что основная торговая магистраль, связывающая Россию с Азербайджаном и Ираном, - морской путь вдоль западного побережья Каспия - имела преимущество перед сухопутным сообщением. Это было связано с тем, что благодаря более быстрой и сохранной доставке товаров (при каждодневном перевьючивании неизбежно происходила порча товаров) их перевозка водным путем обходилась дешевле, чем провоз по суше. К тому же водный путь был менее опасным, чем сухопутные дороги.

Между тем с возникновением в середине XV в. мощной Османской империи и сильных азербайджанских государств - Ак-Коюнлу, а затем с начала XVI в. - Сефевидской державы военно-стратегическая ситуация в Каспийском регионе в корне изменилась. Регион становится одним из ключевых во взаимоотношениях между Азией и Европой, приобретших в этот период характер военно-политического противостояния.

Став на путь широких завоеваний как в Европе, так и в Северной Африке и Азии, Османская империя, прибрав к рукам традиционные торговые центры в восточном Средиземноморье, связывающие западные страны с восточными, стремилась во второй половине XVI в. укрепиться и в бассейне Каспийского моря.

Это позволило бы войти в прямой контакт с суннитскими государствами Средней Азии и образовать с ними единый фронт против основного конкурента в регионе - шиитской Сефевидской державы, а заодно установить полный контроль над всей азиатско-европейской торговлей.

На решение этой важнейшей военно-стратегической задачи были направлены османо-сефевидские войны, и в особенности кампания 1578-1590 гг., когда туркам удалось прорваться к западному побережью Каспия и захватить Баку. Османы намеревались создать свой флот на Каспии.

Другим важным геополитическим фактором явилось усиление роли России в этом регионе, ставшее возможным благодаря завоеванию Казанского (1552 г.) и Астраханского (1556 г.) ханств и как следствие - выходу к Каспийскому морю и Кавказу. Россия в этот период фактически установила полный контроль над Волжско-Каспийским водным торговым путем, что не могло не беспокоить Османскую империю.

В турецких планах на востоке Каспий занимал особое место. Султан Сулейман, предпринимая походы на Азербайджан, стремился установить контроль над Каспийским морем. После заключения в 1562 г. османо-австрийского мира султан Селим II (1566-1574) планировал одновременно остановить продвижение русских на юг и самому продвинуться в этот регион.

Согласно плану визиря Сокулу Мехмета-паши, в самом узком месте (30 миль) междуречья Дона и Волги намечалось прорыть канал. Это открыло бы турецкому флоту выход в Иран морским путем по окружному пути через Каспий, а заодно и на Кавказ и к путям, ведущим в Центральную Азию через Тебриз. Канал повлек бы за собой возрождение исторической центрально-азиатско-астрахано-крымского тракта, о чем мечтали еще за 18 веков до этого Селевк и Патрокл.

К 1568 г. Волго-Донский канал был прорыт всего на 6 миль и приостановлен. Это было связано как с объективными (слабые технические возможности, суровый климат), так и субъективными причинами, вызванными скрытым противодействием честолюбивого крымского хана Девлет-Гирея, который сам планировал и в дальнейшем в 1571 г. осуществил поход на Москву.

С другой стороны, по мнению некоторых турецких историков, султан сам отказался от этого плана, т.к. его убедили в том, что из-за особенностей пейзажа вода по каналу из Волги пойдет в Дон, а оттуда через Азовское в Черное море и может вызвать подъем уровня воды в Черном море, опасный для столицы империи Стамбула.

Россия же, обеспечив себе в середине XVI в. выход к Каспию, начала усиливать экспансию в регионе. В этот же период начинается освоение Волжско-Каспийского водного торгового пути, проходящего через Восточную Европу, от Белого моря по Северной Двине, Волге и Каспию через Азербайджан и Иран в Индию, который уже в XVII в. стал наиболее экономически выгодным маршрутом в европейско-азиатской торговле. В этот период еще более увеличивается значение Баку как крупного центра международной транзитной торговли на Каспии.

Что касается военно-морского строительства в Сефевидском государстве при шахе Аббасе I (1587-1629), то все его внимание было поглощено созданием военного флота в Персидском заливе с целью отвоевания у португальцев острова Ормуз и выхода к Средиземному морю. На Каспии же после отвоевания Азербайджана у османов шах Аббас заботился лишь о военном укреплении прибрежных городов.

В Каспийском море в эпоху средневековья довольно широкое развитие получило пиратство, хотя оно не имело такого постоянства и размаха, как в Средиземном и Карибском морях. Пиратские нападения на торговые суда участились в XVI-XVII вв.

Особенно "отличились" в этом деле донские и терские казаки, которые выходили в море на стругах - парусно-гребных судах с малой осадкой. Вооружены они были несколькими легкими пушками, брали до 80 человек. Их грабительские нападения на купеческие суда часто нарушали межгосударственные торговые сношения и приводили даже к дипломатическим осложнениям. Пиратские нападения на Каспии или, как тогда говорили, "казакование" - продолжались более двухсот лет.

С 30-х гг. XVII в. казаки стали постоянно нападать на караваны купеческих и "государевых" судов и даже совершать набеги на прибрежные области. Так, в 1633-1634 гг. донские и яицкие казаки ходили, как сообщалось при переписке русских дипломатов в Турции, "на Хвалынское (Каспийское) море и воевали под Дербенью, и под Низовью, и под Бакою и Гилянскую землю и на Хвалынском море погромили многие бусы со многим товаром", а затем, вернувшись на Дон, торговали "кызыл-башскими" товарами. В 1647 г. казаки совершили нападения на поселения по реке Куре.

Особое место в казачьих разбоях занимает "каспийская одиссея" Степана Разина. Потерпев неудачу в попытках пробраться в Азовское море, Разин перенес свои военные действия на Волгу, а затем и на Каспий. Двадцать третьего марта 1668 г. Разин вышел в Каспийское море на 24 стругах, вооруженных пушками. Вскоре число его стругов достигло сорока, с двумя тысячами казаков.

Ему удалось достичь южного побережья Каспия и совершить нападения на Решт, Ферхабад и Астрабад. Во время этого похода Степан Разин некоторое время базировался на острове Санги-Мугань (Свиной), откуда совершал набеги на Абшерон и пытался захватить даже город Баку.

Посланный против казаков персидский флот из 50 плоскодонных судов с 3700 бойцами в июне 1669 г. был разбит ими в абордажном бою, так что спаслись только три персидских судна. Но и Разин понес значительные потери. Вскоре после этого силы Разина покинули Абшерон и 7 августа 1668 г. на 22 судах достигли устья Волги.

Прослеживая процесс возникновения и развития военно-морского дела в Азербайджане, можно прийти к выводу, что традиции мореплавания и рыбного промысла здесь уходят корнями в глубь тысячелетий.

Жители прибрежных районов Азербайджана, вся жизнь которых была неразрывно связана с Каспийским морем, в период средневековья достигли достаточно высокого для своего времени искусства в военно-морском деле, что наглядно проявляется в военно-морских фортификационных сооружениях Баку и Дербента, а также в строительстве морских судов, в том числе военного назначения, в государстве Ширваншахов и Сефевидской державе. Это позволяло эффективно отражать набеги иноземных пришельцев с моря, не давать им закрепиться на азербайджанском побережье Каспия.