https://news.day.az/society/1488720.html У берегов Италии спасены два азербайджанских мигранта
У берегов Италии спасены два азербайджанских мигранта
У берегов итальянского полуострова Саленто спасены 59 мигрантов, которые передвигались на катамаране.
Как передает Day.Az со ссылкой на итальянские СМИ, для спасения мигрантов были привлечены сотрудники итальянского Красного Креста и береговой охраны.
Катамаран причалил в порту Санта-Мария-ди-Леука около 6 утра по местному времени.
Согласно информации, из 59 мигрантов двое были из Азербайджана, семь из Палестины, семь из Сирии, 18 из Ирака и 25 из Ирана.
Мигрантов временно разместят в центр "Массерия Герми".
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