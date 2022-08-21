У берегов Италии спасены два азербайджанских мигранта

У берегов итальянского полуострова Саленто спасены 59 мигрантов, которые передвигались на катамаране.

Как передает Day.Az со ссылкой на итальянские СМИ, для спасения мигрантов были привлечены сотрудники итальянского Красного Креста и береговой охраны.

Катамаран причалил в порту Санта-Мария-ди-Леука около 6 утра по местному времени.

Согласно информации, из 59 мигрантов двое были из Азербайджана, семь из Палестины, семь из Сирии, 18 из Ирака и 25 из Ирана.

Мигрантов временно разместят в центр "Массерия Герми".