В Баку мусорные контейнеры установлены рядом с автобусной остановкой

В поселке Забрат Сабунчинского района Баку рядом с автобусной остановкой, расположенной на шоссе Забрат - Маштага, установлены три мусорных контейнера.

Как передает Day.Az со ссылкой на xezerxeber.az, граждане хотят поменять их месторасположение и создать на данной территории новую автобусную остановку.

В представительстве Исполнительной власти Сабунчинского района по поселку Забрат сообщили, что отходы на этом участке регулярно вывозятся, а контейнеры никогда не заполняются доверху мусором. То есть, иными словами, возникновение какой-либо антисанитарной обстановки не допускается.

Относительно того, почему мусорные контейнеры были размещены в зоне автобусной остановки, было отмечено, что здесь имеются ограничения по площади из-за тесного расположения объектов. Хотя местоположение этих контейнеров ранее было изменено, жители категорически возражали против этого и просили установить их именно на этом месте. Также было отмечено, что местоположение мусорных контейнеров будет изменено лишь в том случае, если местные жители придут к согласию и сами выберут подходящее для этого новое место.