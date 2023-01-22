TƏBİB о состоянии пострадавших при пожаре в центре отдыха в Гусаре

В связи с пожаром, произошедшим в центре отдыха "Park Qusar" в Гусарском районе, на место происшествия были направлены бригады скорой помощи Гусарской центральной районной больницы TƏBİB.

Как сообщили Day.Az в TƏBİB, шестеро пострадавших в результате пожара были госпитализированы в Гусарскую ЦРБ.

Им была оказана необходимая медицинская помощь.

Пятеро из пострадавших переводятся в Ожоговый центр при Медицинском центре "Нариманов", а лечение одного человека продолжается в Гусарской ЦРБ.

Состояние двух из пострадавших оценивается как тяжелое, а остальных - как средней степени тяжести.

Отметим, что при пожаре погибли 4 человека.