https://news.day.az/society/1534099.html В Баку произошло крупное ДТП с участием микроавтобуса - ВИДЕО
В Баку произошло крупное ДТП с участием микроавтобуса - ВИДЕО
В Баку произошло серьезное ДТП, в результате которого пострадали люди.
Как передает Day.Az, кадры аварии были опубликованы в социальных сетях.
По предварительной информации, инцидент был зафиксирован минувшей ночью в поселке Мардакян Хазарского района.
Сообщается, что столкнулись легковой автомобиль "ВАЗ-2107" и микроавтобус.
Главный инспектор Бакинского городского управления государственной дорожной полиции майор Араз Аскерли сообщил, что в аварии пострадал водитель автомобиля "ВАЗ-2107".
"По данному факту в отделе полиции Хазарского района проводится расследование", - отметил он.
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