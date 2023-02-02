В Баку произошло крупное ДТП с участием микроавтобуса

В Баку произошло серьезное ДТП, в результате которого пострадали люди.

Как передает Day.Az, кадры аварии были опубликованы в социальных сетях.

По предварительной информации, инцидент был зафиксирован минувшей ночью в поселке Мардакян Хазарского района.

Сообщается, что столкнулись легковой автомобиль "ВАЗ-2107" и микроавтобус.

Главный инспектор Бакинского городского управления государственной дорожной полиции майор Араз Аскерли сообщил, что в аварии пострадал водитель автомобиля "ВАЗ-2107".

"По данному факту в отделе полиции Хазарского района проводится расследование", - отметил он.