Предлагается переименовать озеро Ганлы гель

Было предложено переименовать озеро Ганлы гель, расположенное в Ясамальском районе города Баку, в Яшыл гель или Шамлы гель.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом было сказано на общественных слушаниях по рассмотрению представленных проектов по озеру Ганлы гель в Государственном агентстве экологической экспертизы.

Отметим, что в сосновой лесопосадке вокруг озера Ганлы гель будет создан парк. На территории планируется также строительство жилых домов.

Сообщается, что площадь парка составит 6 гектаров.