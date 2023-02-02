https://news.day.az/society/1534161.html Предлагается переименовать озеро Ганлы гель
Предлагается переименовать озеро Ганлы гель
Было предложено переименовать озеро Ганлы гель, расположенное в Ясамальском районе города Баку, в Яшыл гель или Шамлы гель.
Как сообщает в четверг Day.Az, об этом было сказано на общественных слушаниях по рассмотрению представленных проектов по озеру Ганлы гель в Государственном агентстве экологической экспертизы.
Отметим, что в сосновой лесопосадке вокруг озера Ганлы гель будет создан парк. На территории планируется также строительство жилых домов.
Сообщается, что площадь парка составит 6 гектаров.
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