Прогноз погоды в Азербайджане на понедельник
В Баку и на Абшеронском полуострове 7 августа ожидается погода без осадков, ночью и утром местами возможен слабый туман, прогнозируется юго-восточный ветер.
Об этом Day.Az сообщили в Национальной службе гидрометеорологии при Министерстве экологии и природных ресурсов.
Температура воздуха ночью составит 22-27°, днем 32-37° тепла.
В регионах Азербайджана также прогнозируется погода без осадков, однако в некоторых горных районах днем возможны кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром местами будет туман, ожидается умеренный восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем 33-38° тепла, в горах ночью 12-17°, днем 20-25° тепла.
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