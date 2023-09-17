В Джалилабаде сгорел трехкомнатный дом
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В Гейтепе Джалилабадского района сгорели горючие конструкции одноэтажного 3-комнатного дома общей площадью 72 м².

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Близлежащие постройки защищены от огня. Возгорание было ликвидировано пожарными бригадами.