Посольство Азербайджана в Латвии приняло участие в благотворительном мероприятии

Третьего декабря посольство Азербайджана в Латвии приняло участие в международной благотворительной ярмарке, традиционно проводимой в Риге.

Как сообщили в понедельник Day.Az в посольстве, на мероприятии, организованном Рижским международным женским клубом, были представлены аккредитованные в Латвии дипломатические миссии, а также местные учреждения.

"На стенде Азербайджана на благотворительной ярмарке были представлены сувениры, национальные костюмы, отражающие культуру и историю нашей страны, были выставлены и распространены различные издания, относящиеся к Азербайджану. В то же время были представлены продукты азербайджанского производства, вкусные блюда национальной кухни и красочные образцы искусства келагаи, включенные ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

На мероприятии также был продемонстрирован видеоролик о природе, культуре и туризме нашей страны, подготовленный Государственным агентством по туризму Азербайджанской Республики.

Экс-президент Латвии Раймондс Вейонис и другие гости посетили азербайджанский стенд, который стал одним из самых посещаемых и вызывающих интерес на ярмарке", - говорится в сообщении посольства.

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