В 6 частях Баку завтра не будет газа

23.08.2024 года с 08:00 часов в связи с запланированными ремонтно-монтажными работами на магистральном газопроводе "Гарадаг-Сумгайыт", а с 10:00 - в целях замены газопровода на улице Мектебли в поселке Говсан Сураханского района, намечена остановка газоснабжения.

Как сообщили Day.Az в ПО "Азеригаз", на время проведения ремонтных работ будет временно отключено газоснабжение жилого массива Чайлы-Гобустан, поселков Джейранбатан и Сарай Абшеронского района, поселка Мушвигабад Гарадагского района, поселка 28 май Бинагадинского района, села Говсан Сураханского района.

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