https://news.day.az/society/1683706.html Сколько студентов в Азербайджане, которым выдали кредиты на образование
Сколько студентов в Азербайджане, которым выдали кредиты на образование
Обнародована статистика заявок на получение студенческих кредитов на образование в осеннем семестре 2024/2025 учебного года.
Об этом сообщили в пятницу Day.Az в Фонде студенческих образовательных кредитов.
Было отмечено, что всего за студенческими кредитами обратились 2 594 человека.
Из них кредит получили 1 298 человек. Оформлено предоставление социального кредита 325 студентам, стандартного кредита - 973 студентам.
Согласно информации, 520 заявок были неполными, а 150 заявок были отклонены.
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