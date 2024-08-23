Сколько студентов в Азербайджане, которым выдали кредиты на образование

Обнародована статистика заявок на получение студенческих кредитов на образование в осеннем семестре 2024/2025 учебного года.

Об этом сообщили в пятницу Day.Az в Фонде студенческих образовательных кредитов.

Было отмечено, что всего за студенческими кредитами обратились 2 594 человека.

Из них кредит получили 1 298 человек. Оформлено предоставление социального кредита 325 студентам, стандартного кредита - 973 студентам.

Согласно информации, 520 заявок были неполными, а 150 заявок были отклонены.

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