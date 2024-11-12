https://news.day.az/society/1706302.html Азербайджан готовится к запуску нового социального пакета С начала следующего года в Азербайджане запланировано внедрение нового социального пакета. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев в беседе с журналистами.
Азербайджан готовится к запуску нового социального пакета
С начала следующего года в Азербайджане запланировано внедрение нового социального пакета.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев в беседе с журналистами.
По словам министра, этот пакет предполагает повышение минимального уровня жизни, социальные выплаты и изменение критерия потребностей.
Вопросы, связанные с новыми социальными мерами, будут обсуждаться в Милли Меджлисе в следующем году в ходе государственных обсуждений.
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