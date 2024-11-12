Азербайджан готовится к запуску нового социального пакета

С начала следующего года в Азербайджане запланировано внедрение нового социального пакета.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев в беседе с журналистами.

По словам министра, этот пакет предполагает повышение минимального уровня жизни, социальные выплаты и изменение критерия потребностей.

Вопросы, связанные с новыми социальными мерами, будут обсуждаться в Милли Меджлисе в следующем году в ходе государственных обсуждений.