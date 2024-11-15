Стоимость земельных участков в одном из районов Баку возрастет

Земельный участок стоимостью 2 тысячи манатов за сотку будет предлагаться за 15 тысяч манатов.

Как сообщает Day.Az, речь идет о поселке Алат Гарадагского района Баку.

Эксперт по вопросам недвижимости Эльнур Фарзалиев сообщил, что обновление инфраструктуры и строительство аэропорта повлияли на стоимость недвижимости в этом районе.

По словам эксперта, прогнозируется, что к 2026 году стоимость земельных участков, предлагаемых по 1 сотку за 2000 манатов в этом районе, увеличится до 6000 манатов. После сдачи аэропорта в эксплуатацию земля, предлагаемая за 2 тысячи манатов, будет предложена примерно за 15 тысяч манатов.

Отметим, что аэропорт, строительство которого планируется завершить в 2026 году, будет включать в себя 8 стоянок самолетов, взлетно-посадочную полосу длиной 4000 метров, рулежные дорожки, центр управления воздушным движением, топливно-пожарную службу и другие сопутствующие объекты.

Новые объекты будут иметь доступ к Бакинскому международному морскому торговому порту, обширному железнодорожному и автомобильному сообщению, а также к новому аэропорту.

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