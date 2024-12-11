Поножовщина между соседями в Баку

В Хатаинском районе Баку произошла драка, в ходе которой трое мужчин получили травмы.

Как сообщает Day.Az, инцидент произошел на улице Алиаги Шихлинского.

В потасовке участвовали Камиль Багиров (1972 г.р.), его сын Джавид Багиров (2004 г.р.) и их сосед. Во время конфликта отец и сын были ранены ножом, а сосед, Габиль Мехдиев (2003 г.р.), получил травму головы.

Все пострадавшие были доставлены в больницу. В Хатаинском районном отделе полиции начато расследование причин и обстоятельств произошедшего.

Недавно в Нефтчале погиб упавший в водоканал мотоциклист.