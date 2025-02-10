Кто несет ответственность при краже средств с банковской карты?

В практике иногда незаконный доступ к банковским картам может осуществляться путем кибератак на компьютеры людей.

Как сообщает Day.Az, об этом в интервью для moderator.az сообщил юрист Юнис Халилов.

По его словам, в ряде стран нарушения, связанные с банковскими картами, считаются киберпреступлениями и финансовыми мошенничествами, и за такие действия предусмотрены строгие наказания:

"Например, в статье 245 Уголовного кодекса Турции (злоупотребление банковскими или кредитными картами) говорится, что лицо, которое каким-либо образом получило или хранит чужую банковскую, кредитную карту без согласия владельца карты или того лица, которому она должна быть выдана, и использует её или разрешает использовать её на своё имя или на имя другого лица, может быть приговорено к тюремному заключению от трёх до шести лет и штрафу до пяти тысяч манатов.

В статье 202a Уголовного кодекса Германии (Штрафного кодекса) (шпионаж за информацией) говорится, что лицо, получившее доступ к информации, специально защищённой от несанкционированного доступа, для себя или для другого лица, без разрешения и с уклонением от доступа, может быть приговорено к тюремному заключению на срок не более трёх лет или к штрафу.

Стоит отметить, что в США законы "Electronic Fund Transfer Act" (EFTA) и "Computer Fraud and Abuse Act" (CFAA) регулируют электронные финансовые мошенничества. EFTA защищает граждан от кражи банковских карт и определяет ответственность банков. Если владелец карты своевременно сообщил о краже, его ответственность ограничивается.

В Европейском Союзе в рамках директивы "Payment Services Directive 2" (PSD2) защищаются права клиентов, а также предпринимаются меры безопасности со стороны банков и поставщиков платёжных услуг. Банк несёт ответственность за операции, проведённые без ведома клиента.

Юрист подчеркнул, что в законодательстве Азербайджана вопросы кражи банковских карт и мошенничества с ними регулируются Уголовным кодексом и Гражданским кодексом:

"Не случайно в статье 177.2.3-1 Уголовного кодекса говорится, что если кража совершается с использованием электронных носителей данных или информационных технологий, то лицо может быть наказано ограничением свободы на срок от одного до трёх лет или лишением свободы на срок от двух до пяти лет. На практике иногда незаконный доступ к банковским картам может осуществляться через кибератаки на компьютеры людей. В таком случае мошенники могут получить доступ к банковской информации, хранящейся на компьютере. Если преступление совершено таким образом, лица, совершившие такие действия, могут быть привлечены к ответственности по статье 272 Уголовного кодекса (незаконное получение компьютерной информации). В этой статье говорится, что "неправомерное получение информации, предназначенной для общего пользования, из компьютерных систем, а также использование технических средств для незаконного доступа к этим данным, карается лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до двух лет с наложением штрафа от двух до четырёх тысяч манатов, либо ограничением свободы на срок до двух лет или лишением свободы на срок до двух лет. В случае отягчающих обстоятельств за это преступление предусмотрено более строгое наказание".

Юрист отметил, что банки обязаны обеспечивать безопасность средств клиентов:

"Если клиент может доказать, что операция была совершена без его согласия, гражданское законодательство Азербайджана обязывает банк вернуть эти средства. Конечно, в этом случае ответственность банка зависит от уровня безопасности, предоставляемого банком, и от внимательности клиента. Если кража произошла из-за слабости безопасности банка, банк несёт ответственность и должен компенсировать ущерб. Если клиент сам неосторожно передал данные карты или личную информацию мошенникам, банк не несёт ответственности.

Во избежание таких ситуаций многие банки рекомендуют своим клиентам немедленно сообщать о краже в течение 24 часов. В случае задержки с уведомлением ответственность банка может быть уменьшена".

Что делать в случае кражи банковской карты?

Ю.Халилов добавил, что если чья-то банковская карта была украдена или использована без разрешения, необходимо принять следующие шаги:

"Во-первых, важно как можно быстрее связаться с банком. Лучше всего оперативно позвонить на горячую линию банка, чтобы заблокировать карту. Также следует официально обратиться в банк, чтобы проверить, был ли у него какой-либо пробел в безопасности. Если кража произошла по вине банка, сначала нужно дождаться ответа от банка. Если банк откажется возместить ущерб, как указано выше, можно обратиться в суд на основании Гражданского кодекса.

Параллельно следует подать официальную жалобу в Главное управление по борьбе с киберпреступностью Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики или в местный полицейский участок для решения проблемы.

Таким образом, борьба с кражей банковских карт и подобными преступлениями требует применения серьёзных юридических санкций как на национальном, так и на международном уровне. В нашей стране также существуют эффективные юридические механизмы для борьбы с кражей карт и их незаконным использованием. Однако на фоне киберпреступности и технологического прогресса важно постоянно обновлять законодательство и внедрять международный опыт. Также важную роль в предотвращении таких преступлений играют повышение квалификации правоохранительных органов, общественное просвещение и усиление стандартов безопасности в банковском секторе. В будущем, с развитием технологий, могут появиться новые формы мошенничества с банковскими картами, что требует гибкости законодательства, усиления профилактических мер и расширения международного сотрудничества, чтобы эффективно бороться с кражей банковских карт".