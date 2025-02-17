Как же наконец склеить две половинки? Еще раз о проблеме двуязычия в Азербайджане

Автор: Народный писатель Эльмира Ахундова, специально для Day.Az

В 2008 году в азербайджанских СМИ была развязана острая дискуссия о языке. Одной из первых я подключилась к этой дискуссии (статья "Как склеить две половинки") и навлекла на себя суровый гнев некоторых ура-патриотов, потому что заявила о необходимости постепенно переводить базовое (среднее) образование на государственный язык. Ну действительно, ненормально же для независимого государства, когда у него в республике функционируют более 300 школ с русским языком обучения, а добрая половина учащихся этих школ практически не знает государственный язык.

В своей статье я приводила не только свое мнение, а выстраданные мысли наших выдающихся представителей творческой интеллигенции - Эльчина, Анара, Чингиза Абдуллаева по данной теме. Сегодня эти суждения по-прежнему остаются актуальными. Позволю себе привести одну цитату из интервью Анара, которое он в то время дал Натаван Фаик гызы:

"- Как-то я прочла у вас, что азербайджанцы - это две нации в смысле духовной грамотности...И сегодня, когда водораздел между ними велик как никогда - каким вам видится исход этого противостояния?

- Корень этой нестыковки - в советской образовательной системе. Я в свое время об этом писал, но опять же - кто прислушивается к голосу писателя? Я говорил еще в советские времена об имевшем месте культурном и образовательном дисбалансе между русскоязычным и азербайджаноязычным населением, о том, что самое важное для нас - это чтобы в русских школах основательно, а не между прочим, изучали азербайджанский язык. И наоборот. Чтобы окончившие ту или другую школу в равной мере прочно владели хотя бы двумя языками, тогда господствующими... Если бы мы добились хотя бы основательного двуязычия, то этой проблемы не было бы. Выше я затронул лишь одну сторону вопроса - о пренебрежительном отношении русскоязычной интеллигенции к азербайджанским писателям, пишущим на родном языке. Но есть и другая сторона: люди, не в достаточной мере владеющие русским языком, обладают подчас очень узким кругозором, что мешает им широко смотреть на вещи, обладать развитым вкусом и т.д. Дисбаланс этот сохранился по сей день, если не сказать, усугубился - собственно, водораздел в этом и заключается".

С тех пор (прошло 17 лет!) мало что изменилось - в количественном отношении. Русских школ по-прежнему много. В первые классы набирают по 45-50 человек (!) при норме до 30-ти. Родители, один из которых или оба вместе не знают русский язык, из кожи вон рвутся, чтобы их чада пошли учиться именно в русский сектор. А потом, как сказал недавно на брифинге министр образования Эмин Амруллаев, вынуждены с первого класса нанимать ребенку репетиторов, потому что программа сложная, а помочь своему отпрыску в силу незнания русского языка они не могут.

Спрашивается: если вы видите проблему, почему не решаете ее? Зачем этих детей нужно принимать в русский сектор? При проведении экзамена и конкурса по приему в 1-й класс надо не только ребенка, но и родителей экзаменовать. Не знаешь русский язык, не сможешь помогать своему ребенку? Веди, пожалуйста, свое чадо в азербайджанский сектор.

В своей статье "Как склеить две половинки" я приводила в пример Швецию, о системе образования которой немало узнала в ходе своей поездки туда: во всей Швеции было всего 5 школ на английском языке, 2 школы на французском и 1 школа на немецком. Обучение в остальных школах велось исключительно на шведском языке. Правда, в отдельных гимназиях имелись классы с английским языком обучения (у нас в Баку таких сегодня немало). Кроме того, английский язык - второй обязательный язык изучения во всех средних школах этой страны. Подобная же картина наблюдается во многих странах Европы. Не говоря уже об Армении, где законодательно запретили гражданам армянской национальности отдавать своих чад в русские школы, да и само количество русских школ сократилось до мизера. Практически все школы в Грузии также перевели на государственный язык обучения.

Вместе с тем, следует отметить, что за прошедшие после дискуссии десятилетия в русском секторе наших школ (как и в отношении русскоязычных граждан к государственному языку) в качественном отношении кое-что изменилось в лучшую сторону и, прежде всего, потому, что в систему вступительных экзаменов ввели экзамен по азербайджанскому языку. Не знаешь государственный язык хотя бы на 50 процентов? Пожалуйста, но тогда обходи вузы стороной. Это, конечно, произвело революцию ...

Сегодня в русском секторе серьезно преподается История Азербайджана, в учебниках литературы появились целые разделы по азербайджанской прозе и поэзии - от древнего эпоса "Китаби Деде-Горкуд" до современных образцов азербайджанской литературы, увеличили часы обучения азербайджанскому языку с 2-х до 3-х раз в неделю и пр.

Насколько серьезнее (и главное - качественнее) стали преподавать государственный язык в средних школах - это вопрос спорный. Учебники все равно оставляют желать лучшего, как и уровень педагогов. Кроме того, на мой взгляд, 3-х часов в неделю на государственный язык явно недостаточно, его следует преподавать каждый учебный день, то есть 5 раз в неделю). И главное - надо в корне поменять систему преподавания азербайджанского языка. Например, по западным методикам. Когда упор делается на формирование устойчивых навыков устной речи - уроки должны проходить живо, интерактивно, с применением новейших методик, чтобы наши дети вместо нудной зубрежки грамматики и скучных текстов как можно быстрее овладевали разговорным азербайджанским языком. Лучшие фильмы на азербайджанском языке, лучшие песни в исполнении Рашида Бейбудова, мелодии и песни Тофика Кулиева, Эмина Сабит оглы и др., - все это должно стать неотъемлемой частью уроков или заданий на дом. Дети должны овладевать не только языковыми навыками, но и всем богатством азербайджанской культуры, прежде всего музыкальной...

Вторым новшеством стало преподавание истории Азербайджана на азербайджанском языке. Это новшество, мне кажется, ввели чересчур торопливо, не подготовив ни педагогов, ни учебники (я занималась с внучкой и не понаслышке знаю, каким неудобоваримым, кондовым получился первый учебник), ни детей. Худо-бедно, но преподавание истории на государственном языке сдвинулось с места, хотя вопросы остаются.

Сейчас возник вопрос о преподавании образцов азербайджанской литературы на азербайджанском языке в русском секторе. Мне кажется, что этот вопрос еще более сложный и решать его с наскока нельзя.

Меня всегда поражало, что учащиеся русского сектора в наших школах вообще не знают образцы классической (да и современной) азербайджанской литературы. И наоборот: учащиеся азербайджанского сектора практически незнакомы с образцами русской и мировой литературы. Во всяком случае, так было в советской школе и в первые годы независимости.

А ведь литература, наряду с историей, - это как раз те предметы, которые во многом формируют мировоззрение, систему ценностей и нравственных ориентиров подрастающего поколения. И от того, какую именно литературу читают в школе наши дети, в какой-то степени зависят и ответы на главные вопросы: насколько сильно укоренятся в них понятия патриотизма, любви к родине и к родной культуре, вместе с тем, насколько они будут любить и уважать культуру и литературу других народов и пр. и пр.

После обретения независимости положение в этой области, во всяком случае, в русском секторе стало улучшаться. Я, например, занимаюсь с внуком азербайджанской литературой, и мы за последние два года прочитали с ним и "Лейли и Меджнун" Физули, и "Хосров и Ширин" Низами, и главы из "Деде Горкуд", и драму "Вагиф" Самеда Вургуна, и образцы современной азербайджанской поэзии в переводах лучших азербайджанских и русских поэтов. Не знаю, как обстоит дело с преподаванием русской и мировой литературы в азербайджанских школах. Очень хотелось бы, чтобы и там школьники познакомились с творчеством великих Пушкина, Лермонтова, Гогля и Льва Толстого.

Теперь министерство образования предлагает включить в школьные планы русских школ, наряду с преподаванием азербайджанского языка, и азербайджанскую литературу. Насколько я понимаю, вести этот предмет будут не русисты, а те же педагоги азербайджанского языка. Но для этого следует сначала решить множество вопросов.

Во-первых, как я уже отметила выше, нужно увеличить часы преподавания азербайджанского языка и литературы с нынешних 3-х до 5-ти часов. Во-вторых, следует подготовить новые кадры педагогов азербайджанского языка для русских школ, которые должны хорошо знать азербайджанскую литературу. 3 раза в неделю, как и сейчас, преподавать азербайджанский язык. И плюс 2 часа в неделю отвести на преподавание азербайджанской литературы.

В третьих, написать новые учебники - легкие, без тяжеловесных текстов. Включать в эти учебники сначала народные сказки, притчи, образцы эпоса и дастанов. Стихи азербайджанских поэтов для детей и юношества. Постепенно повышая уровень освоения и переходя к классике (в старших классах).

Возникают и другие, не менее важные, вопросы:

Как школьники будут сдавать выпускной экзамен по азербайджанскому языку в русском секторе? Будет ли включена туда программа и по азербайджанской литературе?

Останется ли азербайджанская литература (хотя бы частично) в русском секторе на русском языке, или учебники по литературе для этого сектора будут заново и основательно переработаны с учетом новых требований? Кто и за какой срок способен это сделать?

Смогут ли педагоги азербайджанского языка на уровне преподавать образцы азербайджанской литературы (особенно классической - Физули, Низами, Хагани, Сабира и пр. со множеством персо- и арабоязычнеых слов) русскоязычным школьникам? Эти классические произведения зачастую трудны для восприятия даже тем школьникам, которые учатся в азербайджанском секторе. Сейчас русский сектор проходит "Лейлу и Меджнун" Физули, "Бахария" Хагани или сатиру Сабира на русском языке, но в прекрасных переводах ведущих российских поэтов. Не получится ли так, что с изучением этих сложнейших произведений на языке оригинала они и вовсе отдалятся от азербайджанской литературы?

Нужны новые учебники по азербайджанскому языку, начиная с 5 класса. Или новые учебники по азербайджанской литературе для русского сектора (если это будет отдельный предмет). Они уже пишутся?

Как и за какой срок поменяются программы вступительных экзаменов по линии ГЭЦ?

Вопросы, вопросы... их очень много. Я понимаю, что все это можно решить, однако подобные реформы нельзя провести одним указом или одним росчерком пера. Нельзя новшества внедрять поспешно, наскоком, внося дополнительные элементы стресса в умы и головы наших и без того предельно перегруженных школьников, особенно старших классов.

Кроме того, столь принципиальные вопросы, затрагивающие интересы тысяч учащихся, нельзя решать келейно, не учитывая мнения родителей и педагогов. Необходимо организовать широкие общественные обсуждения - с привлечением Союза писателей, других творческих союзов, научной общественности. Как известно, в споре рождается истина...

А вообще, если в ближайшие годы в русском секторе добрая половина предметов, в основном гуманитарных, будет преподаваться на государственном языке (литература, язык, история, география), то ведь еще легче перевести на госязык и точные предметы. И я вновь возвращаюсь к вопросу о коренной реформе системы образования и ее унификации (базовое среднее образование на государственном языке). Да, понимаю, это дело хлопотное и дорогое, да, многим русскоязычным гражданам придется какое-то время испытывать дискомфорт, ломать привычный уклад жизни и систему координат. Педагогам русского сектора (особенно молодым) надо будет переучиваться и снова сдавать экзамен (уже на знание азербайджанского языка). Но игра стоит свеч, ибо результатом ее будет полноценная интеграция русскоязычного (речь ведь идет не только об азербайджанцах, но и о гражданах страны других национальностей) населения в азербайджанское общество, преодоление отчуждения двух частей одного народа и, в конечном счете, достижение той самой общенациональной солидарности, о которой мы много говорим. При этом я не говорю о полном сокращении числа школ с русским языком обучения. Какое-то их количество должно остаться и в будущем, чтобы в них могли получить образование, скажем, дети дипломатов, приезжающих в нашу страну на работу из стран СНГ, или представители русского, украинского, татарского и др. населения нашей страны, которые хотят учиться на родном для них языке. Есть же в Баку школы, где все преподавание ведется на английском языке. Однако они все платные. Можно постепенно переводить на платную основу и русский сектор, тогда приток в эти школы сразу ощутимо сократится. И вообще, что касается азербайджанцев, то они должны все же овладевать основами знаний на родном языке, с тем, чтобы в будущем мы перестали делить себя на "чистых" и "нечистых", русско- и азербайджаноязычных.

Допускаю, что многие будут не согласны с моими постулатами. Как и 17 лет назад. Готова к продолжению дискуссии, только большая просьба - не переступать этические рамки, не навешивать ни на кого ярлыков и быть более терпимыми к чужой позиции.

P.S. затронутые в статье Народного писателя вопросы волнуют десятки тысяч учеников русского сектора и сотни педагогов. Поэтому мы были бы признательны представителям ответственных структур и ведомств за ответы на вопросы, которые содержатся в статье.