https://news.day.az/society/1732364.html На дороге Баку-Сумгайыт сгорел BMW - ВИДЕО В экстренную службу "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о возгорании автомобиля на участке трассы Баку-Сумгайыт в районе города Хырдалан. Как сообщает Day.Az, на место происшествия оперативно прибыли силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.
На дороге Баку-Сумгайыт сгорел BMW - ВИДЕО
В экстренную службу "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о возгорании автомобиля на участке трассы Баку-Сумгайыт в районе города Хырдалан.
Как сообщает Day.Az, на место происшествия оперативно прибыли силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.
Благодаря быстрой реакции пожарных огонь в легковом автомобиле марки BMW был локализован и потушен в кратчайшие сроки. В результате пожара сгорела приборная панель автомобиля, однако большая часть транспортного средства была спасена от огня.
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