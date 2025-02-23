На дороге Баку-Сумгайыт сгорел BMW

В экстренную службу "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о возгорании автомобиля на участке трассы Баку-Сумгайыт в районе города Хырдалан.

Как сообщает Day.Az, на место происшествия оперативно прибыли силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Благодаря быстрой реакции пожарных огонь в легковом автомобиле марки BMW был локализован и потушен в кратчайшие сроки. В результате пожара сгорела приборная панель автомобиля, однако большая часть транспортного средства была спасена от огня.