В этих вузах занятия будут проходить в онлайн-формате

Завтра из-за снежной погоды в ряде высших учебных заведений занятия будут проходить в онлайн-формате.

Как передает Day.Az, завтра занятия будут проходить в онлайн-режиме в университете "Хазар", Азербайджанском техническом университете, Сумгайытском государственном университете, Турецко-Азербайджанском университете, Бакинском инженерном университете, UNEC, Азербайджанском педагогическом университете, Бакинском славянском университете.

Агентство Trend отравило запрос в перечисленные университеты, чтобы уточнить, как будут проходить занятия.

  • Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC): все занятия пройдут онлайн.
  • Азербайджанский университет языков (ADU): переводить занятия в онлайн-формат не планируется. Рассматривается изменение времени третьего урока второй смены.
  • Азербайджанский технический университет (AzTU): все занятия будут проходить в онлайн-режиме.
  • Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности: занятия полностью переведены в дистанционный формат.
  • Турецко-азербайджанский университет: также сообщил о переходе на онлайн-обучение.
  • Азербайджанский государственный педагогический университет (ADPU): руководство вуза приняло решение о проведении всех занятий и рабочих процессов в формате онлайн через платформу Microsoft Teams.

Государственное агентство по науке и высшему образованию подтвердило информацию.

В пресс-службах университетов сообщили, что в связи со снежной погодой студентам, которые не смогут прийти на занятия завтра, будут предоставлены льготы.

А для групп, пришедших на занятия, занятия в университетах будут организованы в обычном порядке.