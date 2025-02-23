В этих вузах занятия будут проходить в онлайн-формате

Завтра из-за снежной погоды в ряде высших учебных заведений занятия будут проходить в онлайн-формате.

Как передает Day.Az, завтра занятия будут проходить в онлайн-режиме в университете "Хазар", Азербайджанском техническом университете, Сумгайытском государственном университете, Турецко-Азербайджанском университете, Бакинском инженерном университете, UNEC, Азербайджанском педагогическом университете, Бакинском славянском университете.

Агентство Trend отравило запрос в перечисленные университеты, чтобы уточнить, как будут проходить занятия.

Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC) : все занятия пройдут онлайн.

: все занятия пройдут онлайн. Азербайджанский университет языков (ADU) : переводить занятия в онлайн-формат не планируется. Рассматривается изменение времени третьего урока второй смены.

: переводить занятия в онлайн-формат не планируется. Рассматривается изменение времени третьего урока второй смены. Азербайджанский технический университет (AzTU) : все занятия будут проходить в онлайн-режиме.

: все занятия будут проходить в онлайн-режиме. Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности : занятия полностью переведены в дистанционный формат.

: занятия полностью переведены в дистанционный формат. Турецко-азербайджанский университет : также сообщил о переходе на онлайн-обучение.

: также сообщил о переходе на онлайн-обучение. Азербайджанский государственный педагогический университет (ADPU): руководство вуза приняло решение о проведении всех занятий и рабочих процессов в формате онлайн через платформу Microsoft Teams.

Государственное агентство по науке и высшему образованию подтвердило информацию.

В пресс-службах университетов сообщили, что в связи со снежной погодой студентам, которые не смогут прийти на занятия завтра, будут предоставлены льготы.

А для групп, пришедших на занятия, занятия в университетах будут организованы в обычном порядке.