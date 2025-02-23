В этих вузах занятия будут проходить в онлайн-формате - СПИСОК
Завтра из-за снежной погоды в ряде высших учебных заведений занятия будут проходить в онлайн-формате.
Как передает Day.Az, завтра занятия будут проходить в онлайн-режиме в университете "Хазар", Азербайджанском техническом университете, Сумгайытском государственном университете, Турецко-Азербайджанском университете, Бакинском инженерном университете, UNEC, Азербайджанском педагогическом университете, Бакинском славянском университете.
Агентство Trend отравило запрос в перечисленные университеты, чтобы уточнить, как будут проходить занятия.
- Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC): все занятия пройдут онлайн.
- Азербайджанский университет языков (ADU): переводить занятия в онлайн-формат не планируется. Рассматривается изменение времени третьего урока второй смены.
- Азербайджанский технический университет (AzTU): все занятия будут проходить в онлайн-режиме.
- Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности: занятия полностью переведены в дистанционный формат.
- Турецко-азербайджанский университет: также сообщил о переходе на онлайн-обучение.
- Азербайджанский государственный педагогический университет (ADPU): руководство вуза приняло решение о проведении всех занятий и рабочих процессов в формате онлайн через платформу Microsoft Teams.
Государственное агентство по науке и высшему образованию подтвердило информацию.
В пресс-службах университетов сообщили, что в связи со снежной погодой студентам, которые не смогут прийти на занятия завтра, будут предоставлены льготы.
А для групп, пришедших на занятия, занятия в университетах будут организованы в обычном порядке.
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