В Баку будет дождливая погода - ПРОГНОЗ
О погоде на 29 апреля
Обнародован прогноз погоды на 29 апреля.
Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.
Ожидаемая погода в Баку и на Абшеронском полуострове
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидается переменный дождь, в отдельных местах полуострова кратковременный ливень, грозы, Утром дождь постепенно прекратится, днем будет переменная облачность, преимущественно без осадков, временами усиливающийся северо-западный ветер днем перейдет в умеренный.
Температура воздуха составит ночью 8-10° тепла, днем 10-13° тепла. Атмосферное давление будет высоким - 771 мм рт. ст. Относительная влажность составит ночью 70-80%, днем 50-55%.
О погоде в регионах страны
В районах Азербайджана местами осадки, грозы, в отдельных местах проливной дождь, град, на горных территориях возможен снег. Днем в большинстве районов осадки постепенно прекратятся. В отдельных местах временами туман. Западный ветер в некоторых районах усилится.
Температура воздуха составит ночью 9-13° тепла, днем 14-18° тепла, в горах ночью от 1° мороза до 3° тепла, днем 3-8° тепла.
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