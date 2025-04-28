В Баку будет дождливая погода

О погоде на 29 апреля

Обнародован прогноз погоды на 29 апреля.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Ожидаемая погода в Баку и на Абшеронском полуострове

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидается переменный дождь, в отдельных местах полуострова кратковременный ливень, грозы, Утром дождь постепенно прекратится, днем будет переменная облачность, преимущественно без осадков, временами усиливающийся северо-западный ветер днем перейдет в умеренный.

Температура воздуха составит ночью 8-10° тепла, днем 10-13° тепла. Атмосферное давление будет высоким - 771 мм рт. ст. Относительная влажность составит ночью 70-80%, днем 50-55%.

О погоде в регионах страны

В районах Азербайджана местами осадки, грозы, в отдельных местах проливной дождь, град, на горных территориях возможен снег. Днем в большинстве районов осадки постепенно прекратятся. В отдельных местах временами туман. Западный ветер в некоторых районах усилится.

Температура воздуха составит ночью 9-13° тепла, днем 14-18° тепла, в горах ночью от 1° мороза до 3° тепла, днем 3-8° тепла.