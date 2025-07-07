https://news.day.az/society/1766062.html Жестокое убийство в Гобустанском районе В Гобустанском районе тесть убил невестку. Как сообщает Day.Az, 6 июля в селе Текле 69-летний Оруджага Агаев убил свою 24-летнюю невестку. Он был задержан сотрудниками полиции и передан следствию.
Жестокое убийство в Гобустанском районе
В Гобустанском районе тесть убил невестку.
Как сообщает Day.Az, 6 июля в селе Текле 69-летний Оруджага Агаев убил свою 24-летнюю невестку.
Он был задержан сотрудниками полиции и передан следствию.
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