Жестокое убийство в Гобустанском районе

В Гобустанском районе тесть убил невестку.

Как сообщает Day.Az, 6 июля в селе Текле 69-летний Оруджага Агаев убил свою 24-летнюю невестку.

Он был задержан сотрудниками полиции и передан следствию.