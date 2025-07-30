Какой будет погода в последний день июля?

31 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается ясная погода, северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха ночью составит 23-27, днем - 33-38 градусов тепла.

Атмосферное давление ниже нормы - 756 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью - 70-80%, днем - 45-50%.

В горных районах Азербайджана днем возможны дожди с грозами, ночью и утром - туман, на остальной территории страны осадков в основном не ожидается, будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 23-27, днем - 35-39, местами - 41, в горах ночью - 15-20, днем - 28-33 градуса выше нуля.