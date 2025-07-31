https://news.day.az/society/1771234.html

Какой будет погода в Баку в первый день августа?

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 1 августа. Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода. Прогнозируется юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью 23-27°, днем - 34-38° тепла.