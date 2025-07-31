Какой будет погода в Баку в первый день августа?
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 1 августа.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода. Прогнозируется юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью 23-27°, днем - 34-38° тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы - 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - ночью 70-80, днем - 40-45 процентов.
В регионах Азербайджана осадков в основном не ожидается. Однако днем в некоторых горных местностях возможны кратковременные дожди, грозы, ночью и утром - туман. Ветер умеренный восточный. Температура воздуха ночью 23-27°, днем - 35-39°, местами - до 41°, в горах ночью 15-20°, днем - 28-33° тепла.
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