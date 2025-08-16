Какой будет погода в Баку завтра?

Обнародован прогноз погоды на 17 августа.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в ночь с 16 на 17 число и утром в некоторых местах возможны дожди, грозы. Северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха составит ночью 21-24° тепла, днём 27-31° тепла. Атмосферное давление составит 759 мм рт. ст., относительная влажность - ночью 70-80%, днём 40-45%.

В районах Азербайджана местами ожидаются переменные дожди с грозами. В отдельных местах проливные дожди, град. Ночью и утром на горных территориях туман, восточный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 20-24° тепла, днём 28-33° тепла. В горах ночью 13-18° тепла, днём 20-25°тепла.