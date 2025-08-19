https://news.day.az/society/1774969.html В одном из районов Азербайджана введён в эксплуатацию новый пешеходный мост - ФОТО На территории села Кёхна Хачмаз Хачмазского района сооружен новый пешеходный мост через реку Гудиалчай. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, пешеходный мост находился в аварийном состоянии из-за воздействия селевых потоков, вызванных повышением уровня воды в Гудиалчае. В связи возникла необходимость в строительстве нового моста.
В одном из районов Азербайджана введён в эксплуатацию новый пешеходный мост - ФОТО
На территории села Кёхна Хачмаз Хачмазского района сооружен новый пешеходный мост через реку Гудиалчай.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, пешеходный мост находился в аварийном состоянии из-за воздействия селевых потоков, вызванных повышением уровня воды в Гудиалчае. В связи возникла необходимость в строительстве нового моста.
Мост сооружен по заказу Министерства по чрезвычайным ситуациям, состоит из металлоконструкций. Протяженность моста составляет 42 метра, а ширина и высота - 2,3 метра.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре