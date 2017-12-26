Скончался известный деятель азербайджанского спорта

После продолжительной болезни ушел из жизни Ольгерт Зотович Цеховский, известный деятель азербайджанского спорта.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Ольгерт Зотович Цеховский родился в Баку в 1932 году.

Проявляя с ранних лет способности к разным сферам деятельности, он никак не мог определиться с предпочтениями, увлекаясь как музыкой, так и спортом. В итоге он получил среднее музыкальное образование, окончил Азербайджанский институт физической культуры, а позже и Азербайджанский государственный университет по специальности "Филология".

Возглавив Федерацию плавания в 1968 году, Ольгерт Цеховский оставался её президентом до 2005 года, а затем стал почётным президентом Федерации. Под его руководством азербайджанские пловцы, прыгуны в воду и ватерполисты становились участниками Олимпийских игр, призёрами чемпионатов мира, чемпионами и рекордсменами чемпионатов Европы, победителями Чемпионатов СССР и Спартакиад народов СССР.

Являясь также генеральным секретарём Федерации гребли и парусного спорта, Ольгерт Цеховский принимал непосредственное участие в создании в 1974 году уникального Олимпийского гребного центра "Кура" в Мингячевире. Данный Центр являлся одной из самых современных спортивных и научных лабораторий по подготовке команд гребцов, сборных команд СССР к Олимпиадам и чемпионатам мира.

При его непосредственном участии в 80-х годах прошлого века был также создан центр по подготовке пловцов мирового уровня "Улдуз". Воспитанниками Центра было множество мастеров спорта, а также чемпионов и рекордсменов Европы, победителей чемпионатов СССР.

В 1991 году Ольгерт Цеховский одним из первых выступил за создание в республиках суверенных национальных олимпийских комитетов, а также за то, чтобы спортсмены выступали на Олимпийских играх 1992 года с символами своих национальных республик.

После обретения Азербайджаном независимости Ольгерт Цеховский возглавил редакционную группу по написанию Устава НОК Азербайджана, а также являлся членом его Исполкома в самые первые, трудные годы.

При его непосредственном участии ватерполисты Азербайджана достойно выступили на первых Играх исламской солидарности в 2004 году.

Восстановление престижа азербайджанской гребли также началось при его активном участии. И сегодняшние успехи азербайджанских гребцов на мировых аренах являются отчасти и успехами Ольгерта Зотовича.

Являясь истинным патриотом Азербайджана, он всегда остро переживал трудные моменты его истории, достойно, аргументированно защищал его честь, участвуя в различных журналистских диспутах.

Ольгерт Цеховский был блестящим эрудитом и интеллектуалом. Его статьи как в различных изданиях республики, так и за рубежом, написанные прекрасным профессиональным языком, являлись образцом журналистского мастерства. Круг проблем и вопросов, поднимаемых в его ярких статьях, был очень широк, и всегда его точка зрения основывалась на защите интересов Азербайджана, была отлично аргументирована и чётко обозначена.

Уже будучи тяжело больным, Ольгерт Цеховский до последних дней принимал участие в делах Федерации плавания, подготовке к Играм исламской солидарности в Баку, писал статьи на актуальные темы в сфере спорта.

Его заслуги были высоко оценены руководством страны.

Светлая память об Ольгерте Зотовиче Цеховском всегда будет жить в сердцах всех тех, кто его знал.

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