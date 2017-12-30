Баку в ожидании праздника: новогоднее убранство столицы - ФОТОСЕССИЯ

30 декабря 2017 21:30

В последние дни уходящего года иногда приходит грусть. И если это с вами случилось, прогуляйтесь по улицам Баку и зарядитесь сумасшедшей энергией предновогоднего города. Едва стемнеет, столица вспыхивает тысячами огней. Елки, сияющие мишурой витрины, радостные лица вокруг, детский смех - все это захватит вас и унесет в сказочный мир.

Фото: Ринат Алиметдинов

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