В Баку доставлены болиды для проведения Гран-При Азербайджана "Формулы-1" - ФОТО

В Международный аэропорт Гейдар Алиев в Баку начали доставляться грузы в рамках проведения Гран-при Азербайджана Формула-1, сообщает пресс-служба аэропорта во вторник.

Более 780 тонн груза, включая гоночные болиды и необходимое для их обслуживания и организации соревнований оборудование, прибыло восемью рейсами из Шанхая, Сингапура и Бахрейна. Еще один рейс будет выполнен на этой неделе.

Большая часть груза была доставлена азербайджанской авиакомпанией Silk Way West Airlines.

Всего до начала Гран-При Азербайджана "Формулы-1" планируется привести более 800 тонн груза.

Отметим, что шины болидов перевозятся в специальных контейнерах с постоянно поддерживаемой температурой +20 градусов.

Гран-при Азербайджана пройдет с 27 по 29 апреля 2018 года. Гонки состоятся на фоне старого города Ичеришехер, силуэтов современной части города и видов на набережную Каспийского моря.

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