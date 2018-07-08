Фотография ноги игрока сборной России шокировала болельщиков - ФОТО

Twitter сборной России опубликовал фотографию поврежденной ноги защитника Ильи Кутепова после четвертьфинального матча чемпионата мира против сборной Хорватии (2:2, по пенальти - 3:4). "Нога Ильи Кутепова - лишнее подтверждение тому, что команда делала все что могла и даже больше! Травма была получена в первом тайме, а впереди было еще 100 минут...", - говорится в сообщении. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.