Участники теннисного US Open снова заработают больше всех

Четвертый в сезоне турнир теннисного "Большого шлема" - Открытый чемпионат США, стартующий 27 августа, - обновил мировой рекорд по сумме призовых денег среди всех соревнований года. На US Open-2018 разыграют 53 млн долларов, что на 2,6 миллиона больше, чем в прошлом году, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В нынешнем сезоне на Australian Open разыграли 42,8 млн долларов, на Открытом чемпионате Франции - 45,5 миллионов, на британском Уимблдоне - 44,6. Как сообщает официальный сайт US Open, с 2013 года призовой фонд американского "Шлема" вырос на 57%.

В нынешнем году чемпионы в одиночных разрядах станут богаче на 3,8 млн долларов, что на 100 тысяч больше, чем в прошлом. А проигравшие в первом круге получат по 54 тыс. долларов (год назад 50 тысяч). Даже призовой фонд квалификационного турнира будет выше, чем год назад и впервые в истории "Шлемов" превысит 3 млн долларов.

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