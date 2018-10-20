Балакеримов одолел бойца ММА за 30 секунд - ВИДЕО
20 октября 2018 10:15 781
Российский боец смешанного стиля (MMA) Карахан Балакеримов одержал победу в поединке против алжирского спортсмена Азубуке Икенна Окафора на турнире Fight NIghts Global 90 в Москве. Кадры концовки боя опубликовал в своем Twitter пользователь Jolassanda.
Балакеримову хватило 30 секунд, чтобы победить соперника. Россиянин сперва провел бросок суплекс, после чего нанес серию ударов по лежачему Окафору. Алжирец принял решение завершить схватку и трижды постучал по настилу, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
19 октября 20:40 454
Канте готов покинуть «Челси» только ради «Реала» или «Барселоны»
19 октября 18:20 14
Три легионера призваны на матчи против сборной Болгарии
-
19 Окт. 16:53 10 675
-
19 Окт. 22:27 6 382
-
19 Окт. 22:42 5 714
-
19 Окт. 22:47 5 433
-
19 Окт. 15:15 4 109