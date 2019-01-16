Теннисист дважды попал мячом в девушку-судью и «пристрелил» ее ракеткой - ВИДЕО
16 января 2019 14:17 103
Испанский теннисист Хайме Мунар два раза попал мячом в девушку-судью во время матча Australian Open с итальянцем Фабио Фоньини. Видеозапись появилась в Twitter-аккаунте Eurosport.ru.
Мунар попал в арбитра, когда совершал подачу. От первого удара девушка заплакала и на некоторое время ушла с корта, однако вскоре вернулась. Затем испанец снова подал, и мяч вновь прилетел в судью. После этого Мунар решил пошутить и будто "расстрелял" ее из ракетки, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.
В третьем сете при счете 7:6 (7:3), 7:6 (9:7), 3:1 в пользу Фоньини испанский теннисист снялся с матча.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
09:00 343
Игрок «Тоттенхэма» был задержан полицией
08:33 652
Тренер «Милана» оценил игру Роналду
15 января 19:25 521
Названы самые дорогие футболисты мира
15 января 13:09 3