Теннисист дважды попал мячом в девушку-судью и «пристрелил» ее ракеткой - ВИДЕО

Испанский теннисист Хайме Мунар два раза попал мячом в девушку-судью во время матча Australian Open с итальянцем Фабио Фоньини. Видеозапись появилась в Twitter-аккаунте Eurosport.ru.

Мунар попал в арбитра, когда совершал подачу. От первого удара девушка заплакала и на некоторое время ушла с корта, однако вскоре вернулась. Затем испанец снова подал, и мяч вновь прилетел в судью. После этого Мунар решил пошутить и будто "расстрелял" ее из ракетки, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

В третьем сете при счете 7:6 (7:3), 7:6 (9:7), 3:1 в пользу Фоньини испанский теннисист снялся с матча.

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