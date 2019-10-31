https://news.day.az/sport/1171131.html Азербайджанские вольники завершили ЧМ U-23 с пятью медалями - ФОТО
Азербайджанские вольники завершили ЧМ U-23 с пятью медалями - ФОТО
В Будапеште завершились соревнования вольников на чемпионате мира среди спортсменов до 23 лет.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сборная Азербайджана завоевала на чемпионате 5 медалей. Так, Туран Байрамов (65 кг), победив всех своих соперников, поднялся на высшую ступень пьедестала. Абубакр Абакаров (79 кг) и Гаджимурад Магомадсеидов (86 кг) завоевали серебряную, а Афган Хашалов (57 кг) и Давуд Ибрагимов (70 кг) - бронзовые медали.
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