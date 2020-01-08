АФФА учредила важную должность

Сегодня в отеле "Бульвар" прошла внеочередная Конференция АФФА.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в программу Конференции были включены рассмотрение предложений о внесении изменений и дополнений к Уставу АФФА, а также другие вопросы.

Первым со вступительным словом к участникам Конференции обратился президент АФФА Ровнаг Абдуллаев. Он выразил надежду на то, что 2020 год будет удачным для Азербайджана: "Особенно важно удачно провести матчи ЕВРО-2020". Затем он передал слово генсеку АФФА Эльхану Мамедову. Он объявил, что на Конференции присутствуют 33 из 35-и членов.

На недавнем заседании Исполкома АФФА была предложена идея о внесении изменений и дополнений в Устав ассоциации, в связи с чем эта Конференция и проводится.

В ходе Конференции была учреждена новая должность исполнительного вице-президента АФФА и внесены некоторые изменения и дополнения в Устав. В связи с учреждением нового поста выступила глава юридического отдела АФФА Гюнай Заманлы. Она добавила, что исполнительный вице-президент будет обладать правом проводить собрание и принимать ряд решений в случаях отсутствия президента ассоциации. В целом, будет четыре вице-президента.

Помимо этого, было предложено повысить количество членов Исполкома с 11 до 13 человек. В Уставе также будет новый пункт касательно спонсора, согласно которому один спонсор сможет финансировать лишь один клуб. По итогам голосования, предложенные вопросы были приняты.

Затем Абдуллаев заявил, что за последние 10 лет АФФА не вносила изменений и дополнений в свой Устав. Также, в ближайшее время будет проведено заседание Исполкома.